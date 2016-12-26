26.12.2016 13:25:14

Osmaniye'de yaban hayvanları için yem bırakıldı

Osmaniye'deki Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki yaban hayvanları ve sahipsiz sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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Osmaniye'deki Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki yaban hayvanları ve sahipsiz sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Osmaniye Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen programda, hayvanların zorlu kış şartlarından etkilenmemeleri için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği, Osmaniye Belediyesi, Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile birlikte yemleme çalışması gerçekleştirildi. Yemleme çalışmasında 300 kilo saman ve 200 kilo yemek artığı doğaya bırakıldı.Yemleme faaliyetine, Osmaniye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği saman balyası, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı da yemek artıkları vererek destek oldu.