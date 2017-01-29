29.01.2017 19:04:52

Osmaniye'de sucuk-ekmek festivalinde 2 ton sucuk dağıtıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel sucuk ekmek festivali Hüseyin Kabasakal Parkı Rauf Denktaş Bulvarı'nda yapıldı. Yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla düzenlenen festivalde halka iki ton sucuk-ekmek dağıtıldı.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel sucuk ekmek festivali Hüseyin Kabasakal Parkı Rauf Denktaş Bulvarı'nda yapıldı. Yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla düzenlenen festivalde halka iki ton sucuk-ekmek dağıtıldı.Festivale MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile birlikte yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli'de sucuk ekmeğin bir değer olduğunu söyledi. Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğini Türkiye genelinde tanıtımını yapmak ve bu lezzeti herkesin tatması için festival düzenlediklerini anlatan Tarhan, "Ekmek arası sucuk Kadirli'ye has bir lezzettir" dedi. Başkan Tarhan "Çevre il ve ilçelerden insanlar Kadirli'ye gelerek sucuk ekmek yiyorlar. Sucuk ekmek bir değerdir. 3'ncüsünü düzenlediğimiz festival ile sucuk ekmeğin markalaşması yolundaki adımları giderek artıyor. Kadirli olarak bu konuda patent başvurusu da yaptık. Bu yıl festivalimizde 2 ton sucuk ile şalgam ikram ettik" dedi.Protokol tarafından mangal ateşinin yakılması ile başlayan festivalde 3 kamyon kar getirilerek alana döküldü. Sanatçı Oğuz Yılmaz'ın verdiği konserin ardından etkinlik sona erdi.