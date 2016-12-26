26.12.2016 17:37:07

Osmaniye'de karla mücadele

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yapışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları yapılan çalışmalar sonunda açıldı.Hasanbeyli ilçesine bağlı Sarayova, Karayiğitli, Culhalı, Kaypak, Aygır ve Karafenk köy yolunun yağan kardan sonra ulaşıma açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yolları kardan temizleyerek ulaşımı yeniden sağladı.