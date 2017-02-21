21.02.2017 15:59:21

Osmaniye'de Karate İl Birinciliği yapıldı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve kata ve kumite kategorilerinde 50 sporcunun katıldığı karate il birinciliği müsabakaları sona erdi.

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Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve kata ve kumite kategorilerinde 50 sporcunun katıldığı karate il birinciliği müsabakaları sona erdi.Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar, erkek ve bayan olmak üzere küçük, yıldız ve gençler kategorilerinde yapıldı.Karate il temsilcisi Ali Tabak, Osmaniye'de karate sporuna ilginin her geçen gün biraz daha arttığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.Tabak, il birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcuların ilerleyen tarihlerde federasyon tarafından düzenlenecek, bölge müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında Osmaniye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını vurguladı.Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri, Osmaniye Valisi Kerem Al, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Karate İl Temsilcisi Ali Tabak tarafından verildi.