24.02.2017 09:07:09
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.