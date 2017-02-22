22.02.2017 10:19:25

Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye'nin merkez ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Osmaniye'nin merkez ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Şubat Cuma günü, merkez ilçeye bağlı Kaypak Bucak Kırıklı Köyü Çanakcı, Abuzerler, Kanlıgeçit ve Merkez mahallelerinde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.