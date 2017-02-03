03.02.2017 09:30:03

Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye'nin merkez ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Osmaniye'nin merkez ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Şubat Cumartesi günü, merkez ilçeye bağlı Alibeyli Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Alkan Caddesi ile 513 ve Park sokaklara 09:00-11:00 saatleri arasında, Cona Köyü, Dereli Köyü ile Çardak Köyü Karamık, Yukarı Oba ve Merkez mahalleleri, Yarpuz Bucak Karataş Köyü, Yarpuz Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray mahalleleri, Serdar Bucak Oruçgazi Köyüne 13:00-15:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.