28.12.2016 15:07:16

Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık Cuma günü, merkez ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında, Akyar Köyü Esentepe Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.