23.12.2016 09:20:48

Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye'nin merkez, Kadirli, Sumbas, Düziçi ve Sumbas ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

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Osmaniye'nin merkez, Kadirli, Sumbas, Düziçi ve Sumbas ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Aralık Pazar günü, Osmaniye'nin Merkez İlçesi Gökçedam, Selimiye, Koçyurdu, Köyyeri ve Orhaniye köyleri 12:00-16:30 saatleri arasında, Sumbas İlçesi Gafarlı Köyü Terelik, Merkez, Yarımsakal, Çem, Taşocağı, Turunçlu, Cemiller, Güveluşağı-Ortaoba, Harmancık, Dinikâr, Kesmesur, Gökgedik, İlyaslı, Gebeli ve Taşköprü mahalleleri ile Hüyük Köyü 09:00-15:00 saatleri arasında, Bahçe İlçesi Bahçelievler Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Düziçi İlçesi Kurtuluş Mahallesi 09:00-14:00 saatleri arasında, Pirsultanlı Köyü Kaş, Boşnak, Cinaliler, Emir Karalar, Ali Kahyalar ve Merkez mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.Kadirli İlçesi Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar mahalleleri, Bekereci Köyü, Çiğdemli Köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler mahalleleri, Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler mahalleleri, Çığcık Köyü Alaybeyler Mahallesi, Yukarıbozkuyu Köyü, Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar mahalleleri ile Siteler Su Sporları Merkezi'ne 08:30-12:00 saatleri arasında, Aşağıbozkuyu Köyü Bozkuyular Mahallesi, Çığcık Köyü Kanaali, Alaybeyler ve Merkez Mahallesi, Mezretli Köyü Kepirler Mahallesi, Topraktepe Köyü Üstüneller, Başsarılar, Çalışlar, Kabasakız, Tıbıllar ve Çankaza Mahallesi, Yukarıbozkuyu Köyü, Anberinarkı Köyü, Kümbet Köyü, Narlıkışla Köyü, Çınar Köyü, Coşkunlar Köyü, Vayvaylı Köyü, Yalnızdut Köyü, Karabacak Köyü, Tatarlı Köyü, Kesikkeli Köyü, Halitağalar Köyü Merkez Mahallesi, Mecidiye Köyü Merkez, Alisayit Çiftliği ve Yeniyer mahallelerine 12:00-16:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.