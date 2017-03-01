02.03.2017 09:10:34

Osmaniye'de Cumartesi günü kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak

Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli ve Kadirli ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli ve Kadirli ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mart Cumartesi günü, Bahçe ilçesi İslam Mahallesine 09:00-12:30 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.Kadirli ilçesi Değirmendere Köyü Merkez, Çınarcık, Kale, Yazlık Çardak, Çardak, Orta Çardak ve Yağızlar Mahalleleri, Maksutoluğu Köyü Ortatepe, Teknetaş, Gürleyik, Ağlıca, Köşürge, Söğütoluğu, Selçuk, Soğucak, Dadaloğlu, Avcılar, Şölen ve Zincirli Mahalleleri, Aşağı Maksutoluğu Köyü, Maksutoluğu Köyü Merkez Mahallesi, Durmuşsofular Köyü, Kayasuyu Köyü Akgedik, Tapsızlar, Aşağı Köşkerli Tüysüzler, Zeynepli, Dere, Merkez, Mezililer, Köşkerli ve İmirhan Mahalleleri, Kesim Köyü Aliortaklı, Atasanlı, Hacıahmetler, Aliveliler, Demirciler, İncikler, İmirzeler, Veliler Çolaklar, Saltalılar, Fakılar ve Deliayşeler mahalleleri, Koçlu Köyü Kalealtı, Paşaoluğu, Avluk, Gölyeri, Akpınar, Merkez, Cıllık, Süleymanlı, Çobanlı, Kocamanlı, Ağanağat, Karaçalı ve Taştepe mahalleleri, Mezretli Köyü, Oruçbey Köyü Merkez Mahallesi, Sarıtanışmanlı Köyü, Söğütlüdere Köyü, Tahta Köyü Pürçek, Merkez, Taraklık, İmirhan ve İnci mahalleleri, Yenigün Köyü, Yoğunoluk Köyü Günece, Elmalı Kayseri, Zindağan, Yoğunoluk, Merkez, Kaş ve Kastal mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Karatopaklı Mahallesi, Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar mahalleleri, Bekereci Köyü, Çiğdemli Köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler mahalleleri, Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar mahalleleri Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı Mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler mahalleleri ile Çığcık Köyü Alaybeyler Mahallesi ve Yukarıbozkuyu Köyü ile Siteler Su Sporları Merkezine 12:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.