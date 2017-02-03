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Osmaniye'de 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi başladı
03.02.2017 19:45:10

Osmaniye'de 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İsmail Gültekin ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi kapsamında Osmaniye'ye gelerek ziyaretler gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İsmail Gültekin ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" projesi kapsamında Osmaniye'ye gelerek ziyaretler gerçekleştirdi

Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğüne gelen yetkililer, İl Müdürü Mücahit Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Osmaniye Valisi Kerem Al'ı ziyaret etti. Daha sonra Vali Al'ın da katıldığı yemekte yetkililer, toplum yararına program ve iş başı eğitim programı kapsamında işe yerleştirilen vatandaşlarla bir araya geldi. Alın terinin akıl teri ile değerlenmesi ve refah seviyesine katkıda bulunmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, "İstihdama katkı sağlamak için işverenler ve sosyal tarafların desteklerinin birleştirildi. Bakanlığımıza bağlı ilgili birimlerin temsilcilerinin sahada desteğine ihtiyacımız var. Bilindiği gibi son zamanlarda hükümetin meslek liselerini özendirecek bir takım kararlar aldı. Meslek liselerini arttırmamız, çocuklarımızı oraya yönlendirmemiz son derece önemli. Tabi bu alınan kararların tamamının hayata bir anda geçirilmesi ya da topluma yansıması hemen olabilecek bir şey değil. Bu anlamda çalışmalar ve uygulamaların sosyal taraflara iletilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İş başı eğitim teşviğinin güzel bir uygulama olduğunu ifade eden SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz ise, iş başı eğitiminin önemsendiğini belirtti. Açıkgöz, "Eğitim süreleri yapılacak mesleğe göre 6 ay veya 1 yıl olarak değişmektedir. İşin kapsamına zorluğuna göre eğitimler değişiyor. KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla açılan girişimcilik eğitimleri bu anlamda önemlidir. Daha sonra bu eğitimleri tamamlayan vatandaşlara farklı hibe destekleri ile faizsiz kredi imkanı tanınarak kendi işlerini kurmaları sağlanıyor. İnşallah yakın bir zamanda Bakanlığımızın TOBB ile yaptığı bir protokol çerçevesinde iş meslek danışmanları, sanayi ve ticaretin alanlarında da görev yapacaklar. Dolayısıyla hem işverenlerimizin hem de işçilerimizin işe yerleştirilme konusunda daha iyi bir adım atılmış olacak. Ayrıca işverenlerimizin ilave işçi alması noktasında yeni teşvikler getirilecek" dedi.

Yetkililer, Osmaniye'de Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, işçi sendikalarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

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