26.02.2017 00:45:50

Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 00.06'da Toprakkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.



Depremin yaklaşık 2,14 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.