27.07.2017 17:52:46

Osmani, haçlı forma giymek istemedi ve takımdan ayrıldı

Makedonya takımı Skopje'nin yeni transferi Florent Osmani, müslüman olduğu için kulübün logosundaki haçı kapatmak istedi, kulüp yönetimi bunu reddedince kulüple yollarını ayırdı.

Sporx'in haberine göre, Makedonya kulübü Skopje'nin bu yaz yaptığı en büyük transfer olan Florent Osmani, kulübün logosunda haç olduğu için takımdan ayrılma kararı aldı.

2 hafta önce takımıyla birlikte yeni sezon kampına katılan ve ayrılan Osmani, Makedon basınına yaptığı açıklamada; "Skopje'nin ambleminde haç var. Ben böyle bir amblemi, dinsel nedenlerden ötürü taşıyamam." dedi.

Kulüp yönetimiyle logo konusunda görüştüğünü belirten Osmani, "Yönetimle bugün oturduk konuştuk. Ben bu kulüpte oynamak istiyorum ama bu logoyu taşımak istemiyorum. Ben müslümanım. Logonun sadece haç olan kısmını kapatmak istedim. Ancak, benim istediğimi kabul etmediler. Dinim benim için çok özel. Bu yüzden kulüpten ayrılma kararı aldım" dedi.

Florent Osmani, daha önce Türkiye'de 12 Bingölspor'da da forma giymişti.