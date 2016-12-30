30.12.2016 12:11:01

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Gönen'den 'Yeni Yıl' mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rektör Gönen, mesajında, 2016 yılını geride bırakırken, yeni bir yıla yeni umutlarla, barış ve kardeşlik duygularıyla girildiğini belirterek, "Ülkemiz, coğrafyamız ve dünyamız için zor bir yıl geçirdik. Acı haberleri üzülerek paylaştığımız, vatana ihaneti gördüğümüz bir yıl oldu. Ancak her zaman olduğu gibi, milli birlik ve beraberlik duygularıyla birbirimize daha çok kenetlenerek dayanışmayla, hem ihanetin, hem de acıların üstesinden gelmeyi başardık. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına bir adım daha yaklaşırken, üniversite olarak bölgemizi ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak yatırım ve iş birliklerine imza attık. Bilimsel çalışmalarımıza hız kazandırmanın yanı sıra, gerek halkımıza gerekse öğrencilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artıracak önemli girişimlerde bulunduk. Yeni yılda da, hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sene şehadete uğurladığımız askerlerimizi, polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anarken gazilerimize acil şifalar diliyor, yeni yılın barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" diye kaydetti.