01.03.2017 11:47:00

Osmangazi'de asfalt harekatı

Osmangazi Belediyesi, Ovaakça Mahallesi'nde 25 sokağın asfaltlanması için çalışma başlattı. Asfaltlama çalışmaları kapsamında bölgeye 4 bin ton asfalt dökülecek.

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Osmangazi Belediyesi, Ovaakça Mahallesi'nde 25 sokağın asfaltlanması için çalışma başlattı. Asfaltlama çalışmaları kapsamında bölgeye 4 bin ton asfalt dökülecek.Osmangazi Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2017 yılı içerisinde 115 bin ton asfalt kaplama, 30 bin ton da freze yapmayı hedefi belirleyen Osmangazi Belediyesi, Ovaakça Mahallesi'nde 25 sokağın asfaltlanması için çalışma başlattı. Bölgede şu ana kadar 11 sokağın asfaltlama işlemleri tamamlanırken, yürütülen çalışmalar kapsamında 14 sokak daha asfaltlanacak. Bölgeye toplam 4 bin ton asfalt dökeceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2017 yılında ilçe sınırları içerisindeki 21 mahalle, 9 cadde ve 92 sokakta asfalt kaplama ve freze çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.Asfaltlama çalışmalarının yapıldığı cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Dündar, "İlçede asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışmalara devam ediyoruz. 2017 yılı asfalt sezonunu geçtiğimiz günlerde açtık. Ekiplerimiz sahaya indiler. Bu yıl birçok mahallemizde asfalt çalışmaları gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına Ovaakça Mahallemizde asfalt ve zemin kaplaması eskiyen 25 sokağımızı yeniden asfaltlıyoruz. Bölgelerin ihtiyacına göre kaplama ve yama çalışmaları ile birlikte, bu yıl ilçemizde yaklaşık 115 bin ton asfalt kaplama yapacağız. Sokak ve caddelerimizin daha güzel olmasını arzu ediyoruz" dedi.