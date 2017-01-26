26.01.2017 16:49:06

Osmangazi Belediyespor'dan 18 madalya

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, Turkcell Yıldızlar ve U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nın son gününde 7 madalya kazanarak, turnuvayı toplam 18 madalya ile tamamladı.

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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, Turkcell Yıldızlar ve U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nın son gününde 7 madalya kazanarak, turnuvayı toplam 18 madalya ile tamamladı.İstanbul Aslı Çakır Atletizm Salonu'nda düzenlenen Turkcell Yıldızlar ve U16 Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren turnuvaya Türkiye genelinden toplam bin 427 sporcu katıldı. Turnuvanın son gününde U16 kategorisinde piste çıkan Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından 15 yaşındaki Azat Karasu 1500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu. Osmangazi Belediyespor'un bir diğer genç yeteneği 16 yaşındaki Cihan Sertçelik, sırıkla atlama yarışında 4.10 derecesiyle yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi, 14 yaşındaki Emirhan Çiftçi ise 16 yaş altı kategorisinde 60 engel yarışında Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Berke Akçam, Ersel Yalın, Emirhan Koş, Azat Karasu'dan oluşan takım 4x200 metre bayrak yarışında Türkiye Şampiyonluğu'nu elde etti.Turkcell Yıldızlar ve U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda toplam 6 birincilik, 7 ikincilik, 2 üçüncülük ve 3 dördüncülük elde ederek 18 madalya ile tamamlayan Osmangazi Belediyespor, turnuvaya damga vurdu.