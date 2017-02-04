04.02.2017 15:23:53

Osmangazi Belediyesi asfalt sezonunu açtı

Osmangazi Belediyesi, havaların düzelmesiyle birlikte asfalt sezonunu açtı.

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Osmangazi Belediyesi, havaların düzelmesiyle birlikte asfalt sezonunu açtı.İlçe sınırları içerisinde bozuk yol bırakmamak için 2017 yılı içerisinde 105 bin ton asfalt kaplama, 30 bin ton da freze yapmayı hedefi belirleyen Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde çalışmalara başladı. 1. Lale, 2. Akdeniz, Zümrüt ve İnce Sokaklarda asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirilen belediye ekipleri, sokakları freze makinesi ile kazıdıktan sonra yeniden asfaltladı. Çalışmalar kapsamında bölgede toplam 1 bin 500 ton asfalt kaplama yapılacak. Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli bir ulaşım sunmak adına 2017 yılında ilçe sınırları içerisindeki 21 mahalle, 9 cadde ve 92 sokakta asfalt kaplama ve freze çalışmaları yürütecek.Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Dikkaldırım Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceleyerek, "Bu yıl yoğun bir kar yağışı oldu. Bu yoğun kar yağışından dolayı bazı cadde ve sokakların asfaltında bozulmalar meydana geldi. Osmangazi Belediyesi olarak karın kalkmasıyla birlikte 2017 yılının asfalt sezonunu açtık ve çalışmalara başladık. Ekiplerimiz sahaya indiler. Bu yıl birçok mahallemizde asfalt çalışmaları gerçekleştireceğiz. Asfalt çalışmaları kapsamında bozuk yolları ilk olarak freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz hem de daha kaliteli asfaltlama yapılmasına imkan sunuyoruz. Bölgelerin ihtiyacına göre kaplama ve yama çalışmaları ile birlikte bu yıl yaklaşık 115 bin ton asfalt kaplama yapacağız. Sokak ve caddelerimizin daha güzel olmasını arzu ediyoruz" dedi.