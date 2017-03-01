01.03.2017 13:28:13

Osmancık'ta Islah Çalışması Devam Ediyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak kenarı kıyı ıslah çalışmalarına devam ediliyor.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak kenarı kıyı ıslah çalışmalarına devam ediliyor.Islah çalışmaları kapsamında Tarihi Koyunbaba Köprüsü ile yeni Kumbaba Köprüsü arasında kalan Kızılırmak'ın iki kıyısında dolgu yapılarak park, kafeterya ve çay bahçelerine dönüştürülen alanda temizlik çalışmalarına başlandı.Irmak kıyısında dolgu yapılan alan üzerinde bulunan parklar, Kafeteryalar ve çay bahçesi işletmecilerine yapılan tebligat sonrası, ıslah çalışma alanında bulunan mekanlar boşaltılarak sökülmeye başlandı.Islah çalışmalarının yürütüldüğü alanda kafeterya işletmecilerinden olan Asalettin Özdoğan "Bu bölgenin ıslah çalışmaları kapsamında temizlenmesi 5 yıldır sürekli gündemde yer alıyordu. Son 2 yıldır da buradaki işletmeci esnafı tamamen mağdur etti. Osmancık halkının nefes aldığı bir burası vardı, buranın sökülmesi ile buda sona ermiş oldu. Islah projesinin gerçekleşmesinin ardından daha güzel bir ortam oluşturulacağı kanaatindeyim. Bizlerde işletmesini yaptığımız yerleri boşaltarak yıktık. Artık bundan sonrası daha güzel bir Osmancık için. İnşallah ilçemizin bu çalışma sonrası siması değişir ve turizme daha açık bir hale gelir. Bu nehri çok iyi değerlendirmemiz lazım, dünyada nehir kenarları müthiş değerleniyor ama bizim ülkemizde maalesef atıl vaziyette bırakılıyor." dedi.ihale bedeli 45 milyon 943 bin 500 TL olan projenin yaklaşık 800 günde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, "Irmak ıslah projesi ile ilgili çalışmalar şu an hızlı bir şekilde başlamış durumdadır. Geçtiğimiz sonbahar aylarına doğru fora kazık sistemiyle proje çalışmaları devam ediyordu ancak 12 metreden sonra mil çıkması sebebiyle fora kazık sistemi orada maalesef yürüyemedi. Onun için DSİ burada proje değişikliğine gitmek durumunda kaldı. Yeni duruma göre şu anda yüklenici firma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İnşallah bu sene içerisinde ırmak ıslah çalışmalarının tamamlanmasını ümit ediyoruz. Bu çalışmalar esnasında vatandaşlarımızın bir kısmına rahatsızlık verilecek, belki kısmi bir zararda söz konusu olacak ama netice itibariyle ilçemize önemli bir fayda sağlayacaktır. Bu konuda hemşerilerimizin sabırlı olmalarını, temkinle olaylara bakmalarını istirham ediyorum. İnşallah bu sene içerisinde bu proje tamamlandığı zaman İlçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacak. Tabii bu çalışmalar esnasında, daha önceki yıllarda zaman içerisinde halkımızın ihtiyaçları karşılanmak üzere kafeteryalar, değişik yeme içme mekanları oluşturulmuş. Şimdi bu mekanların olduğu alan ırmak havzası içinde kalacağı için orada işletmecilik yapan arkadaşlarımız orayı terk etmek durumunda kalacaklar. Ancak proje tamamlandıktan sonra orada faaliyet gösteren kardeşlerimiz daha güzel mekanlara sahip olacaklardır. Bu tür işletmelerin hem sayısı, hem de kalitesi artacaktır. Gerek işletmeciler açısından, gerekse vatandaşlarımız açısından daha güzel mekanlarda hizmet alabileceklerdir." şeklinde konuştu.