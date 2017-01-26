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Osmancık ilçe koordinasyon kurulu toplandı
26.01.2017 19:16:47

Osmancık ilçe koordinasyon kurulu toplandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde ilçe koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde ilçe koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Osmancık Ömer Derinde Anadolu Fen Lisesi toplantı salonunda Kaymakam Salçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, İlçe Emniyet Müdürü Adem Yüce, İl Genel Meclisi üyeleri, daire amirleri, Mahalle ve köy muhtarları, Meslek Odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, katıldı.

Geniş kapsamlı toplantı, kırsal alt yapı hizmetlerini geliştirmek, güvenlik, asayiş ve ekonomik anlamda beyin fırtınası, ilçenin potansiyeli nasıl geliştirilebilir şeklinde 4 madde başlığı altında değerlendirildi.

İlçe sorunları ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği Koordinasyon Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Kaymakam Aslan , "Devlet olarak kırsal alanda oturan vatandaşlarımıza da en iyi hizmeti götürmek zorundayız. Bu nedenle siz muhtarlarımızla en iyi şekilde diyalog halinde olmamız gerekir. Özellikle Büyük şehirlerde yaşanan terör olayları bizi ve milletimizi yıldırmaya çalışıyor ancak biz birlik olursak birbirimize daha sıkı sarılır kenetlenirsek bu belayı da başımızdan savarız. Gün birlik olma, bir olma diri olma zamanıdır. Türk Milletinin gücü ile bunu aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu nedenle her muhtar köyünde, mahallesinde uyanık ve şüpheci olmalıdır. Köye giren çıkan araçları dikkatle izlemelidir. İlimizde ve Ülkemizde istihbarat birimlerimiz, polis ve jandarma teşkilatımız 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Bu bizim ve ülkemizin huzur ve güvenliği için olmazsa olmaz şartıdır. Yerleşim yerlerinde var olan tüm sorun ve problemleri daha önce tecrübe etmiş deneyimli muhtar ve sivil toplum kuruluşu başkanlarının ortaya koyacağı, teklif edeceği çözüm önerilerinin çok anlamlı ve değerli olduğuna inanıyorum. Özellikle mahalle ve köy muhtarlarımızın kendi mahalleleri ve köyleri ile ilgili yapmış oldukları değerlendirmeler bu toplantılarda ele alınıyor, gerekli notları tutuyor, planlamasını yapıyor, o mahallemizin ve o köyümüzün sorununu gidermek, problemlerini en iyi şekilde çözmek adına burada gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Mahallinde yaşanan her olayın objektif, doğru, tarafsız ve tereddütsüz şekilde bize ulaştırılması için yapmış olduğunuz görev için çok önemli. Muhtarlarımızın herhangi bir konuyla ilgili bizden randevu istediği zaman gecikmeksizin o görüşmemizi mutlaka gerçekleştiriyoruz. Biz inanıyoruz ki sorunları ötelersek, çözümü de o derece zorlaşır. Sıcağı sıcağına olayları bize iletirseniz bizler sizi ilgili birimlere ya da kurumlara yönlendirerek tüm sorunları en kısa sürede çözebiliriz" dedi.

Toplantıda soru sormak isteyenlere söz veren Kaymakam Aslan, Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden gelen talep ve önerileri dinleyerek, söz konusu taleplerin ivedilikle çözüme ulaştırılması konusunda ilğili birimlere talimat verdi.

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