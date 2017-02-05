05.02.2017 11:48:04

Osmancalı çiftçisini sevindiren çalışma

Yunusemre Belediyesi Osmancalı Mahallesinde çilek üreticilerini sevindiren bir çalışmaya imza attı.

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Yunusemre Belediyesi Osmancalı Mahallesinde çilek üreticilerini sevindiren bir çalışmaya imza attı.Kurulduğu günden bu yana üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesinde faaliyete geçirdiği çalışma ile çilek üreticisinin takdirini kazandı. Belediye ekipleri, mahalledeki göleti temizledi. Ekipler, sondajdan gölete döşediği borular ile üreticilerin tarlalarına rahat su alabilmelerini sağladı. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bölgede ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçladıklarını belirterek "Osmancalı Mahallemizde bulunan daha önceden kuyudan direk olarak gelen suyu, üretici tarlasına basıyordu. Bu sorunu tespit ettik. Sorunun çözümü için mahalledeki göleti temizledik. Yaklaşık 210 metre uzunluğunda 110'luk boruyu sondajdan gölete döşeyerek göletin çıkışından üreticilerin tarlalarına rahat su alabilmeleri için 25'er metrelik 140'lık iki tane hat döşedik. Sistemi çalıştırdık. Yaz boyunca üreticilerimiz çok rahat bir şekilde tarlasını sulayabilecek" dedi.Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz de Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.