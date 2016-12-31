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Osman Gazi ve 3.köprü geçiş fiyatları değişti
31.12.2016 14:00:26

Osman Gazi ve 3.köprü geçiş fiyatları değişti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın itibariyle Osmangazi Köprüsü'nde yaklaşık yüzde 20'lik bir indirim sağlayacaklarını ve

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın itibariyle Osmangazi Köprüsü'nde yaklaşık yüzde 20'lik bir indirim sağlayacaklarını ve ücretin 65 lira 65 kuruş olacağını belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 11 lira 95 kuruşa tekabül eden fiyatın yarından itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığın 2016 yılı değerlendirmelerini yapmak ve 2017 yılının hedeflerinin açıklamak üzere basın mensuplarıyla kahvaltıda biraraya geldi. Osmangazi Köprü'nün çok önemli bir proje olduğunu ve 30 Haziran itibariyle hizmete girdiğini hatırlatan Bakan Arslan, "Bu projede verdiğimiz bir garanti var. Bundan kaynaklı zaman zaman eleştirildiğimiz oluyor. Bu projeler sadece projeden geçen taşıt sahipleri için yapılmıyor, bu projeler elbetteki ulaşımı, erişimi kolaylaştırmak için yapılıyor. Ancak özellikle bulundukları bölgede sanayi, ekonomiyi, endüstriyi büyüterek ülkemize ilave katma değer oluşturuyorlar. Biz bu tip yan etkileri çok daha önemsiyoruz. Yakıt ve zaman tasarrufu çok çok önemli. İstanbul İzmir Otoyolunun tamamı bittiğinde Osmangazi Köprüsünden beklediğimiz araç trafiği 40 bin. Neden çünkü bölgede yaklaşık 25 milyon insan var. 25 milyon insanın yaşamını kolaylaştırmak, ticaretini büyütmek yeni kendi taşıt trafiğini oluşturması ilave trafik oluşması bizim beklentimizdir. Ancak herkesin malumu bu sene sonu itibariyle 100 kilometrenin üzerinde bir kısmını bitirmiş oluyoruz. Ancak 284 kilometrelik kısmı 2018'in sonunda bitecek ve asıl trafiğini o zaman oluşturmuş olacak. Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üçünü düşünürseniz oluşturacağı ringle de ilave bir trafik oluşturacak. O yüzden biz bunun farkındayız" diye konuştu.

"89 LİRALIK ÜCRETE 2017 YILI BAŞINDAN İTİBAREN BİR ZAM YAPMAMIZ GEREKİRKEN TAM TERSİNE ÜCRET DÜŞÜRÜYORUZ"

Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnsanımızın daha konforlu seyahat edebilmesi Körfezi dolaşarak yakıt israfı yapmaması, milli ekonomiye katkı yapması, sera gazi emisyonunun azaltılması bütün bunları yaptığımızda biz Osmangazi Köprüsüyle ilgili özellikle uzunca bir süredir çalışma yapıyorduk. Bir rapor hazırlıyor arkadaşlar. Bu rapor kapsamında biz yüksek planlama kurulundan karar çıkardık. Yarın itibariyle Osmangazi Köprüsü'nde yaklaşık yüzde 20'lik bir indirim sağlıyoruz ve ücret 65 lira 65 kuruş olacak. 89 liralık ücrete 2017 yılı başından itibaren bir zam yapmamız gerekirken tam tersine ücreti düşürüyoruz 65 lira 65 kuruş yapıyoruz. Burada 3 şeyi biliyoruz; elbetteki köprünün kullanımının teşvik edilmesi, vatandaşımızın körfezi dolaşarak yakıt sarfiyatı araçlarının yıpranması, aldıkları risk bütün bunları düşünürseniz vatandaşın hayatını kolaylaştırmış olacağız. 90 kilometrelik kısalmadan kaynaklı sadece yakıt tasarrufu ülke olarak bizim tasarrufumuzdur. Bu milli ekonominin bir kaybı diye düşünüyoruz. Osmangazi Köprüsü'nde fiyat arttırımı yerine fiyat azaltımı yapıyoruz. 1 Ocak'ta ücreti belirliyoruz. 1 yıl boyunca geçerli olacak. Projenin diğer etapları da bitip 1915 Çanakkale'de bitip kendi trafiğini oluşturup yükünü aldıkça tedricen artış söz konusu olacak. Ancak 1 yıl boyunca geçerli olacak bu ücret."

"YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNDE 11 LİRA 95 KURUŞA TAKABUL EDEN FİYAT YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ"

Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle ilgili indirim olmadığını söyleyen Arslan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde normal kendi yasal mecrasında 11 lira 95 kuruşa tekabül eden fiyat yarından itibaren geçerli. 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerindeki fiyat artışlarının nasıl olacağı kendi yönetmeliklerinde belirli. Avrasya Tüneli'ni 20'si itibariyle açtık. Şöyle de bir şikayet geldi, gidiş 2, geliş 2 şerit var. Niye başlangıçta 1 şeritli dünyadaki bütün örneklerinde böyledir. Başlangıçta 1 şeritle başlar ki olabilecek aksaklıklar eksiklikler sürücülerin alışması sürecinin tehlikesiz atlatılabilmesi adına başlangıçta tek şerit yaptık. Sonra iki şerite geçmiş oldu. Günlük ortalama 24 bin araç geçiyor aşağı yukarı. Bu 24 bin aracın yüzde 90'ı küçük araç, yüzde 10'u büyük araç. Dün bugün 20 bine düştü kıştan dolayı insanlar trafiğe çıkamadı diye. Hesap belli 3,5 milyon TL Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlediği kampanyaya aktarılacak" ifadelerini kullandı.

(Benan Özben - Pelin Üzek/İHA)
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