03.03.2017 12:37:40

OSKİ Genel Müdürü: 'Ordu ve Fatsa'nın geleceğini planlıyoruz'

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(OSKİ) Genel Müdürü Fatih Yürük, 'Ordu ve Fatsa'nın geleceğini planlıyoruz. Fatsa'nın 2050 yılı nüfusu göz önüne alınarak içme suyu ihtiyacı için Şahsene Barajı planlaması yapıldı' dedi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(OSKİ) Genel Müdürü Fatih Yürük, "Ordu ve Fatsa'nın geleceğini planlıyoruz. Fatsa'nın 2050 yılı nüfusu göz önüne alınarak içme suyu ihtiyacı için Şahsene Barajı planlaması yapıldı" dedi.OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük tarafından, Fatsa'da görev yapan basın mensuplarıyla biraya gelerek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yürük, OSKİ'nin kuruluş süreci, kurumsallaşma, abone, gelir ve yatırım projeleri ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.Yürük, "Ordu ve Fatsa'nın geleceğini planlıyoruz. Master plan çalışmalarımızı tamamlayarak Ordu'nun 10 yılını plandık. Fatsa'nın 2050 yılı nüfusu göz önüne alınarak içme suyu ihtiyacı için Şahsene barajı planlaması yapılmıştır" açıklamasını yaptı.Fatsa'ya yapılan yatırımları anlatarak konuşmasına başlayan Yürük, "OSKİ Genel Müdürlüğünün yoğun takibi ve çabası sonucunda DSİ tarafından yatırım programına Şahsene Barajı alınmıştır. Fatsa'da atık su aratma tesisi bulunmamaktadır. Gelecek 50 yıl nüfus artışı hesaplanarak OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından doğu ve batı tarafına iki adet su atık arıtma tesisi yapılması planladı. Proje kapsamında kamulaştırma çalışmasına gerçekleşiyor. 2014 yılında 12 milyon, 2015 yılında 57 milyon, 2016 yılında 120 milyon ve 2017 yılında 90 milyon yatırım bedeli olmak üzere toplamda 279 milyon yatırım Ordu geneline kazandırılmıştır. Fatsa'da 35 milyon değerinde yatırım yapılmış olup 2017 yılında ise 27 milyon değerinde 4 adet su alma yapısı, 2 adet kaptaj ve kuyu, 6 adet depo, 10 kilometre kanalizasyon hattı, 167 kilometre içme suyu hattının yapılması planlanmıştır" diye konuştu.Yürük şöyle devam etti: "7 gün 24 saat hizmet veren Alo 185 arıza hattı Fatsa'da 22 bin arıza ihbarı aldı. Alo arıza ihbar hattı deneyimli 11 personel ile hizmet veriyor. Ordu genelinde sabit hatlar ve tüm operatörlerden aranabilmektedir. Günün her saati hizmet veriyor. Kuruluşundan bugüne kadar 185 arıza ihbar hattına 393 bin 575 çağrı yapıldı. Fatsa'da 22 bin arazı sayısı olup bin 883 adedi aylık, 60 adedi ise günlük arızadır."Genel Müdür Yürük sözlerini şöyle tamamladı: "Su faturalarının ödenmesinde kolaylıklar sağlanıyor. Ordu genelinde 197 nokta ile anlaşma yaparak kartla sayaçlara su yükleme ve fatura ödenmesi yapabilmektedir. Fatsa'da ise 24 ayrı nokta firma ile anlaşıldı. Vatandaşlarımız faturalarını rahatla ödeyebilirler."Düzenlenen basın toplantısı soru-cevap şeklinde sona erdi.