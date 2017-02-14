14.02.2017 11:05:27

OSİAD Başkanı Kurt güven tazeledi

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneğinin (OSİAD) 26'ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listenin yarıştığı seçimlerde Ahmet Kurt güven tazeledi.

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OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneğinin (OSİAD) 26'ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listenin yarıştığı seçimlerde Ahmet Kurt güven tazeledi.OSİAD Başkanı Ahmet Kurt ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurula Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir katıldı. Kurulda konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Ankara'da OSTİM ve Siteler'in iki büyük üretim merkezi olduğuna dikkat çekti. Başkan Yaşar, "OSTİM sadece Ankara'da değil Türkiye'de önemli bir sanayi merkezi. Ama ne yazık ki dış politikadaki sorunlar nedeniyle sanayiciler Türkiye'nin komşularına ihracat yapamıyor. Bu yüzden de sanayicilerin yüzü gülmüyor. Siyaset bu şekliyle devam ettiği müddetçe iş adamlarından başarı beklenemez. İş adamının üretmesi ve satması için heyecanının olması gerekir. Onları karamsarlığa iterek bunu yapamazsınız. Vergileri indirmek, belirli bölgelere teşvikler getirmek önemlidir, faydası olabilir ama en önemli fayda ülkede huzurun olmasıdır, herkesin kardeşçe yaşamasıdır" dedi."Güçlü ekonomi ancak güçlü demokrasi ile mümkün"Güçlü ekonominin ancak güçlü demokrasi ile mümkün olabileceğini belirten Ahmet Kurt ise, "Demokrasinin standartlarını yükseltmeliyiz" diye konuştu. Kurt, OSİAD'ın yerli üretimin, ihracatın, istihdamın, KOBİ'lerin önemini kavrayan bir dernek olduğunu ve bu yönde faaliyet yürüttüğünü vurgulayarak, "KOBİ'lerin finansa erişimi, yüksek teknolojili ürün üretimi gibi konuları sürekli gündemde tutuyoruz. Güçlü ekonominin güçlü demokrasi ile olacağına inanıyoruz. Demokrasinin standartlarını yükseltmek sürdürülebilir bir kalkınma için şart. OSTİM Ankara'nın sanayileşmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca birçok gelişmekte olan ülke için de rol model teşkil ediyor" dedi.OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, OSTİM'in Ankara'nın sanayileşmesinde çok ciddi bir başlangıç olduğunu, bölgenin yurt dışında da yakından izlendiğini söyledi. Kazakistan'da OSTİM Ofisi açtıklarını, muadilinin de OSTİM'de hizmete girdiğini belirten Aydın, ofislerin yurt dışına ihracatı artıracağına inandığını vurguladı."OSTİM, dünya markası"TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, OSİAD'ın kuruluş sürecine ilişkin anılarını anlatırken, "OSİAD, günden güne büyüdü, çıtayı hep yükseltti, Ankara'nın sayılı derneklerinden birisi oldu" dedi.Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM'in yolu izi belli olmayan bir yer iken birlik ve dayanışma içindeki sanayicilerin çabalarıyla bir dünya markası haline geldiğini söyledi.CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de OSİAD'ın çok önemli projeleri hayata geçirdiğini belirtti. Sanayicinin can çekiştiğini belirten Keskin, bankaların tutumunu da eleştirdi.Tek listenin yarıştığı genel kurulda Ahmet Kurt yeniden başkanlık koltuğuna otururken, yeni yönetim kurulunda Süleyman Ekinci, İsmet Beyazkılıç, Serhad Şahin, Ahmet Erbasan, Esat Hisarcıklılar, Ayşegül Çakmak Genç, Ayşe Beltan Saraçoğlu, Tayfun Angın, Ekrem Soylu ve Ali Turan yer aldı.