26.02.2017 21:32:04

Oscar adayı 'The Salesman' filminin prömiyeri Londra'da yapıldı

İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini yaptığı 0scar adayı "The Salesman" (Satıcı) filminin İngiltere prömiyeri Londra'da Trafalgar meydanında birlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın düzenlediği ve Amazon Stüdyoları ile Curzon sinemasının desteklediği açık hava prömiyerinde "Londra herkese açık" mesajıyla tüm dünyaya birlik mesajı verildi.



ABD'de Hollywood'da yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde en iyi yabancı film kategorisinde yarışacak filmin İran asıllı yönetmeni Asghar Farhadi daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağı ile ilgili açıklaması nedeniyle Los Angeles'taki törene katılamayacağının söylemişti.



ABD Başkanı Trump'ın 27 Ocak'ta aralarında İran'ın da bulunduğu nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin yasaklanmasına ilişkin kararını protesto eden Farhadi, törene katılması için "özel izin" verilse bile, aynı durumda olan milyonlarca insanı desteklemek için törene katılmayacağını söylemişti.



Prömiyer öncesinde konuşma yapan Londra Belediye Başkanı Han, Londra'da yaratıcılığı ve çeşitliliği kutlamanın en iyi yolunun sanatçıların, müzisyenlerin ve halkın bir araya gelmesi olduğunu ifade ederek, "Trafalgar Meydanı'ndan mesajımızı güçlü bir şekilde veriyoruz; Londra her yerden herkese, tüm topluluklara açık. Londra farklılıkları sadece tolere edilen değil, o farklılıkları kucakladığımız bir şehir." dedi.



"Farhadi ile dayanışma içindeyiz. Dini, milliyeti, ırkı nedeniyle ayrımcılığa uğrayan herkesle dayanışma içindeyiz." ifadesini kullanan Han, "İnsanların seyahat yasaklarından bahsettiği bir zamanda biz insanları hoş karşılamayız. İnsanların duvarlar inşa etmekten söz ettiği bir zamanda biz köprüler kurmalıyız. İnsanların toplulukları bölmeye çalıştığı bir zamanda biz onları birleştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Ünlü sinema oyuncuları Keira Knightley, Dominic West, Stephen Mangan, Julie Cristie ve Naomi Rapace ve yönetmen Mike Leigh de filmin Londra'daki prömiyerine katılarak Asghar Farhadi'ye destek verdi.

İranlı yönetmen Farhadi de meydandaki dev ekrandan bağlanarak, "Farklı dinlerimize, milliyetlerimize ve kültürlerimize rağmen tüm dünyada bu birlikteliği yüceltmeye ve korumaya çalışacağım. Bu küresel ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.



Bu yıl Oscar ödüllerinde en iyi yabancı film kategorisinde İran'dan "The Salesman" (Satıcı), Danimarka'dan "Land of Mine", (Mayın Tarlası) İsveç'ten "A Man Called Owe" (Owe adlı adam), Avusturya'dan "Tanna", Almanya'da ise "Tnoi Erdman" yarışacak.



Prömiyerin ardından Suriyeli müzisyenlerden oluşan orkestra konser verdi.

