03.02.2017 17:11:32

Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kursu sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İnönü Üniversitesi BESYO'da açılan Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu sona erdi.

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Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İnönü Üniversitesi BESYO'da açılan Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu sona erdi.Türkiye Oryantiring Federasyonu Bölge Koordinatörü ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güllü idaresindeki kurstan 18 öğrenci yardımcı antrenör olmaya hak kazandı. 23 Ocak'ta başlayan kursta antrenör adaylarına, sporcu sağlığı, sporda öğretim yöntemleri, sporda ölçme ve değerlendirme, spor psikolojisi, spor anatomisi, beceri öğrenimi, psikomotor gelişimi, genel antrenman bilgisi, yetenek seçimi, spor dalı teknik taktik, spor fizyolojisi gibi dersler verildi.-"Açtığımız kurs önem taşıyordu"Açılan kurs ve Malatya'da yakın tarihte yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Bölge Koordinatörü Mehmet Güllü, "Türkiye'de bu sporun eğitiminin verilebilmesi, yeni sporcuların yetiştirilebilmesi için açtığımız kurs önem taşıyordu. 23 Ocak'tan beri devam eden kursta 18 antrenör adayımız yer aldı. Birçok alanda eğitim verdik. Açık alanda çalışmalarımız oldu. Kursiyerlerimizin istekli oluşları konuya hassasiyetle eğildiler. Burada yetişen 1. Kademe yardımcı antrenörlerimiz kulüplerde görev yapabilecek. Yine yakın tarihte Malatya'da 19 Şubat'ta 450 sporcumuz gelecek. Ayrıca 5 Mart'ta da Adıyaman, Elazığ ve Tunceli'den sporcular gelecek. Tabi bölgede yaptığımız çalışmalardan sonra Ankara'dan sonra en aktif olarak Malatya öne çıktı" şeklinde konuştu.