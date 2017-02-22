22.02.2017 19:32:33

Oryanting sporunda Gaziantep'teki Lisenin büyük başarısı

Malatya'da düzenlenen Okullararası Oryantring Grup yarışmalarına 4 takım ile katılan Gaziantep Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi, türkiye şampiyonasına ise 3 takımla katılmaya hak kazandı.

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Malatya'da düzenlenen Okullararası Oryantring Grup yarışmalarına 4 takım ile katılan Gaziantep Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi, türkiye şampiyonasına ise 3 takımla katılmaya hak kazandı.Gaziantep Mustafa Gürbüs Necat Bayel Anadolu Lisesi Oryantring takımı öğrencileri, Gaziantep'te düzenlenen Okullararası Oryantring yarışmasında, üç il birinciliği 1 il ikinciliği elde elde ederek, malatya'daki grup yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Lise öğrencileri, grup yarışmalarında ise bir grup birinciliği iki grup ikinciliği elde ederek, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.Başarılı sonuçları değerlendiren Okul Müdürü Mehmet kara, okulda oryantring branşının derlerde konu olarak işlendiği belirterek, öğrencilerin de bu spora yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Kara, okul şartlarının da oryantring sporu yapmaya uygun olması nedeniyle öğrencilerin gelişim gösterdiğini belirterek, başarılı olan öğrencilerini kutladı. Kara, "Öğrencilerimiz azim ve gayretle çalışarak, il yarışmalarında ve Malatya grup yarışmalarında büyük başarı elde etti. Öğrencilerimizin Türkiye şampiyonasından da derecelerle döneceğini inanıyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin dünya şampiyonasında da hem ülkemizi hem okulumuzu temsil etmesidir. Öğrencilerimiz, bunu yapabilecek yetenek ve güçte olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum" dedi.Oryantiring sporuSporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kontrol noktalarında turuncu-beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar bayrağın yanındaki zımbayı ellerindeki fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine elektronik bir sistem de kullanılmaktadır. İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle diskalifiye edilir. Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır.