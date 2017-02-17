17.02.2017 11:39:40

Ortaokul öğrencilerine biyolojik çeşitlilik ve doğa eğitimleri

Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine yönelik biyolojik çeşitlilik ve doğa eğitimleri verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine yönelik biyolojik çeşitlilik ve doğa eğitimleri verildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçesindeki ortaokul öğrencilerine biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına öneminin anlatılması ve nesli tükenmekte olan türlerin tanıtımı, korunması yönünde bilinç oluşturulmasına yönelik eğitimler verildi.Eğitimler kapsamında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Büyükyoncalı Atatürk Ortaokulu, Küçükyoncalı Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, İhsan Uzun Ortaokulu ile Güngörmez Ortaokullarında, Kapaklı ilçesinde ise Kapaklı Belediyesi Ortaokulu, Yıldızkent Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, Karaağaç Ortaokuluve Kapaklı İmam Hatip Ortaokullarında toplam 800 öğrenciye, biyolojik çeşitlilik ve doğa sevgisi konularında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan filim gösterimi izletilerek ve sunumlar yapıldı.Eğitimlere katılan öğrencilere, Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan çanta, kalem ve bloknotlar hediye edildi.