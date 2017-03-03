03.03.2017 11:13:49

Ortaokul öğrencilerinden el feneri ışığıyla cep telefonu şarjı

Kastamonu'da ortaokul öğrencileri Tolga Yolasığmazoğlu ile Asım Mert Gün, cep telefonlarını el fenerinin ışığıyla şarj edebilen sistem geliştirdi- Gün:- 'Telefonu şarj etmek için 5 voltluk bir enerji lazım. O da bir fenerden kolaylıkla temin edilebiliyor. Patent için başvurmayı düşünüyoruz. Ayrıca bilim fuarlarında da cihazımızı sergileyeceğiz'

ÖMER ERİM BAŞTİMAR - Kastamonu'da ortaokul öğrencisi iki arkadaş, cep telefonlarını el feneri ışığı ile şarj eden sistem tasarladı.

Kuzeykent Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Tolga Yolasığmazoğlu ile Asım Mert Gün, özellikle kırsal kesimde cep telefonlarının şarjı bittiğinde insanların sorun yaşamaması için pille çalışan el fenerini kullanarak şarj edebilen bir sistem üzerinde çalıştı.

Cihaz hazırlayan öğrenciler, üzerine ışığı alması için panel yerleştirdi. Gündüzleri güneş ile de kullanılabilen cihaz, güneş bulunmayan ortamlarda el fenerinin ışığı ile doluyor. Cihazda depolanan enerji, bir kablo aracılığıyla cep telefonunu şarj ediyor.

Yolasığmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmalara ilgi duyduğunu, TÜBİTAK fuarlarını takip etmeye çalıştığını söyledi.

İnsanlara yarar sağlayacak bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Yolasığmazoğlu, köydeki akrabalarının sorunlarından birinin cep telefonu şarjı olduğunu gördüğünü belirtti.

Bunun üzerine arkadaşı ile bu konuda çalışma yapmaya karar verdiklerini bildiren Yolasığmazoğlu, şunları dile getirdi:

"6 aylık bir çalışma yaptık. Öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda ışık enerjisi elektrik enerjisine dönüşebiliyor. Bu enerji gündüz güneşten de alınabiliyor. Gece telefon şarj edebilmek için de fener ışığını kullanabileceğimizi test yaparak gördük. Sonra direnç ölçer, bağlantı ve USB kablosu, güneş paneli, el feneri gibi malzemeleri kemin ederek sistemi kurduk. Gayet başarılı şekilde çalıştı."

Asım Mert Gün de düşünce aşamasından sonra malzemeleri temin edip cihazı yapmalarının 4 haftalarını aldığını anlattı.

Yaptıkları cihaz aracılığıyla cep telefonunun el feneri kullanılarak rahatlıkla şarj edilebileceğini ifade eden Gün, "Telefonu şarj etmek için 5 voltluk bir enerji lazım. O da bir fenerden kolaylıkla temin edilebiliyor. Patent için başvurmayı düşünüyoruz. Ayrıca bilim fuarlarında da cihazımızı sergileyeceğiz." dedi.

Kuzeykent Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Erkan Bakır, sistemi geliştiren öğrencilerinin başarılı olduğunu dile getirerek, ileride bilişim alanında güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



