31.12.2016 15:35:47

Ortaokul öğrencileri çizdikleri resimleri sergiledi

Malatya Atatürk Orta Okulu öğrencileri 'Gelecek Bizimle Gelecek' projesi kapsamında çizdikleri resimleri Malatya Park Alış Veriş Merkezinde sergiledi.

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Malatya Atatürk Orta Okulu öğrencileri 'Gelecek Bizimle Gelecek' projesi kapsamında çizdikleri resimleri Malatya Park Alış Veriş Merkezinde sergiledi.Sergi hakkında bilgi veren Atatürk Orta Okulu Müdürü Fahrettin Tunç, öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaları Malatya Park AVM' de sergilediklerini söyledi.Sergi hakkında bilgi veren Tunç, "Atatürk Orta Okulu öğrencileri olarak 15 Temmuz ile ilgili yaptığımız çalışmaları Malatya Park Alış Veriş Merkezinde sergileyeceğiz. Aynı zamanda 'Gelecek Bizimle Gelecek' projesi kapsamında çocuklarımızın görüşlerini alacağız. 2017 yılında neler yapacağımızı bu sergimizde sergileyeceğiz. 15 Temmuz ile ilgili hazırladığımız dergide çıktı" diye konuştu.