31.01.2017 15:10:47

Ortaköy'deki saldırıyla ilgili 14 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Ortaköy'deki saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 yabancı uyruklu adliyeye getirildi.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 Ocak'ta düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 10 yabancı uyruklu zanlı, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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