Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında saldırganın eşinin de bulunduğu 11 şüphelinin tamının tutuklanmasına karar verildi.
Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında saldırganın eşinin de bulunduğu 11 şüphelinin tamının tutuklanmasına karar verildi.
IHAAW001304-ASA/04-02-2017
- Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında saldırganın eşinin de bulunduğu 11 şüphelinin tamının tutuklanmasına karar verildi.
04.02.2017 00:13:04 TSI
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