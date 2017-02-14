14.02.2017 12:20:21

Ortak noktaları Manisa'ya hizmet

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, makamında Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür'ü ağırladı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, makamında Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür'ü ağırladı.Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, hayırlı olsun dileklerini iletmek için MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a makamında ziyarette bulundu. Soygür, Yaşar Coşkun'u uzun zamandır tanıdığını ve diğer görevlerindeki başarılarının MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde de devam etmekte olduğunu ifade etti.Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Farklı kurumlarda farklı işler de yapsak hepimizin ortak noktası Manisa'ya hizmettir. Bu bilinçle çalışıldığında çözülemeyecek sorun yoktur. Bizler bu düsturda hareket ederek çalışıyoruz. Hüseyin kardeşimde bulunduğu görevde işini layıkıyla yapan kişilerden biridir. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.