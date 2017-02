22.02.2017 16:05:46

Ortahisar'da 239 vatandaşa evde bakım hizmeti veriliyor

Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında 239 vatandaşa evde bakım hizmeti vererek, bakıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatıyor.

Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında 239 vatandaşa evde bakım hizmeti vererek, bakıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatıyor.Ortahisar Belediyesi'nin evde bakım hizmeti ekipleri yaşlıların ve bakıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişiyor. Belediyenin yaşlı, kimsesiz, yatağa bağımlı, engelli, yoksul ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak verdiği evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısı ise her geçen gün artıyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halihazırda 163 aileye ve 239 bakıma muhtaç vatandaşa hizmet verdiklerini belirterek, "Yaşlılarımıza ve hastalarımıza sahip çıkmak, onların bakımını üstlenmek, bizim boynumuzun borcudur. Dinimizin ve kültürümüzün bize yüklemiş olduğu böyle bir sorumluluğumuz var. Hepimiz bir gün yaşlanıp, bakıma muhtaç hale geleceğiz. O nedenle yaşlılarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Onlara hizmet ederek hem gönüllerini hem de hayır dualarını alıyoruz" dedi.Devlet politikası haline geldiTürkiye'de her geçen gün yaşlı ve bakıma muhtaç insanların sayısının arttığını ve onlara hizmet etmenin devlet politikası haline geldiğine vurgu yapan Başkan Genç, "Yaşlılarımıza ve hastalarımıza hürmet etmek, bakımlarını üstlenmek ve hayır dualarını almak için belediyemizin imkanlarını zorluyoruz. Görevli personelimiz evi baştan aşağıya kontrol ederek arızalı ve kullanılamayan yerleri de elden geçirerek hazır hale getiriyor. Ev temizliklerini yapıyor. Yaşlı ve yalnız yaşayan hastalarımızın talep etmesi durumunda görevli personel ailelerin istediği yemekleri yapıyor ve ayrıca kişisel temizliklerine yardımcı olarak bütün ihtiyaçlarını yerine getiriyor. Boya-badana ihtiyacı olan evler de boyanarak temizleniyor. Aileler bu durumdan son derece memnun kalıyor ve her zaman bize müteşekkir olduklarını dile getiriyor" şeklinde konuştu.Talep her geçen gün artıyorTalebin her geçen gün arttığını dile getiren Başkan Genç, "Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak evde bakım hizmetlerini çok önemsiyoruz. Yaşlı, kimsesi olmayan, maddi durumu zayıf olan vatandaşlarımızı; muhtarların ya da komşularının bizlere bildirmesiyle gerekli incelemeleri yapıyoruz. Her geçen gün bize başvuranların sayısı artıyor. Bunlardan gerekli gördüklerimizi sistemimize kaydederek bu hizmetlerden yararlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.