08.05.2017 13:59:58

Ortadoks dünyası İzmir'de buluşacak

8 Mayıs'ta UNESCO kenti İzmir'in Selçuk ilçesi inanç turizmi için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, İzmir Ortodoks Cemaati tarafından düzenlenen Üçüncü Azizler Sempozyumuna İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile Eritre Episkoposu Kyrillos katılacak.

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8 Mayıs'ta UNESCO kenti İzmir'in Selçuk ilçesi inanç turizmi için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, İzmir Ortodoks Cemaati tarafından düzenlenen Üçüncü Azizler Sempozyumuna İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile Eritre Episkoposu Kyrillos katılacak.İstanbul Rum Patrikhanesi himayesinde İzmir Ortodoks Cemaati tarafından düzenlenen Üçüncü Azizler Sempozyumu, Selçuk ilçesinde binlerce kişiyi bir araya getirecek. 8 Mayıs'ta düzenlenecek sempozyuma, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile Eritre Episkoposu Kyrillos da katılacak. Selçuk Ticaret Odasının (STO) desteklediği organizasyon hakkında konuşan oda başkanı Koray Yolcu, sempozyuma ilişkin bir açıklama yaparak, turizm sektöründe kötü günler yaşanılan günlerde inanç turizmini öne çıkarmak için oda olarak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Yolcu, "Sempozyumun son oturumunun Selçuk'ta yapılması kentimizin inanç turizmi yönünden zenginliklerini vurgulamak için önemli bir fırsat. UNESCO kenti olarak tescillenmiş kentimizin en önemli değerlerinden olan St Jean Bazilikası ve Efes'teki Meryem Kilisesi Ortodoks inancına göre dini açıdan çok önemli yerler. Sempozyuma gelen Ortodokslar gün boyu bu kutsal mekanlarda düzenledikleri ayinlere katılacaklar. Kendilerini kentimizde misafir etmekten memnunuz. Selçuk inanç turizmi için çok önemli bir merkez konumunda. Bu yönünü tanıtmak için Oda olarak katkı koymaya devam edeceğiz" dedi.