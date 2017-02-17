17.02.2017 17:33:55

Ortaca ve Dalaman'da referandum çalışmaları hız kazandı

16 Nisan'da yapılacak olan Referandum öncesi Muğla'nın Ortaca ve Dalaman İlçelerinde çalışmalar başladı.

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16 Nisan'da yapılacak olan Referandum öncesi Muğla'nın Ortaca ve Dalaman İlçelerinde çalışmalar başladı.Ak Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi hazırladıkları referandum kitapçıkları ile referandum kampanyalarını yürütüyor. Hazırlanan "Kararımız Evet" kitapçıkları ile Ak Parti Dalaman ve Ortaca ilçe teşkilatları, vatandaşa anayasa değişikliği hakkında bilgi veriyor.Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca ve Dalaman ilçe teşkilatları da referandum kampanyası kapsamında hazırlanan "Neden Hayır" ve "30 soru, 30 cevap'ta Anayasa değişikliği ne getiriyor" kitapçıkları ile çalışmalarına devam ediyor.Ak Parti Dalaman İlçe başkanı Muhammet Karakuş, referandum tarihinin açıklanmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını söyledi.Karakuş, "Yapacağımız çalışmalarda vatandaşa doğru olanı anlatacağız. Yalan yanlış bilgilerle bir yere varılmaz. Hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye başladık. Sistemle ilgili bilgileri tabana iyi anlatırsak "Evet" konusunda sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor" dedi.-"30 soru, 30 cevap'ta Anayasa değişikliği ne getiriyor"Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, referandum gününe kadar ev ev dolaşarak anayasa değişikliğinin ne getirdiğini anlatacakları ifade etti.Sertkaya, "21. Yüzyılda demokrasilerde sadece oy vermenin dışında katılımcılığın geliştirilmeye çalışıldığı bir ortamda, Türkiye'de maalesef Ortadoğu ülkelerinde uygulanan başkanlık sistemine doğru gidiliyor. Bu 93 yıllık demokrasi geleneği olan bir ülke için teklif bile edilmemesi gereken bir durum. Ama maalesef gündemimize oturdu. Bizler CHP ilçe örgütü olarak sadece kendi problemimiz olarak almıyoruz bunu. Biz de bu ülkenin vatandaşı olarak üstümüze düşen görevi layığıyla yapmaya çalışıyoruz ve seferberlik haline getireceğiz. Ortaca'da mahalle mahalle, ev ev dolaşarak 'Hayır'ı örgütlemek zorundayız. Türk insanına, Atatürk ülkesine yakışan bir sonuç almak zorundayız. Bu çerçevede genel merkezimiz tarafından hazırlanan '30 soru, 30 cevap'ta Anayasa değişikliği ne getiriyor' kitapçığı ile birlikte referandum gününe kadar haykıracağız. Çalışmalara başladık" diye konuştu.