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Ortaca, Karpuzlu maçından gol sesi çıkmadı
12.02.2017 17:30:44

Ortaca, Karpuzlu maçından gol sesi çıkmadı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.grup karşılaşmasında Ortaca Belediyespor ile Karpuzlu Belediyespor 0-0'lık skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Ortaca Belediyespor, kazandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.grup karşılaşmasında Ortaca Belediyespor ile Karpuzlu Belediyespor 0-0'lık skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Ortaca Belediyespor, kazandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Ortaca Ahmet Ateş standa, son haftalardaki kötü gidişine son vermek isteyen Ortaca Belediyespor ile arka sıralardan kurtulmak isteyen Karpuzlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Bu skorla Ortaca, 24 puanla 6. Sıraya gerilerken, Çine deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Yatağan Belediyespor 26 puanla 5. sıraya yükseldi.

Maçtan Dakikalar;

Dakika 5, Karpuzlu Belediyespor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde kaleye giden topu çizgide Emre Ekti çıkardı.

Dakika 7, Halil'in kafayla ceza sahası içine indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Server topu ağlara gönderdi ama ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

Dakika 11, Hızlı gelişen Ortaca, atağında Halil orta sahada topu kazanarak takımını hücuma çıkarmak isterken Karpuzlu orta saha oyuncusu Savaş, Halil'i düşürerek atağı kesti ve maçın hakemi Abdullah Türkan'dan sarı kart gördü.

Dakika 26, Ortaca Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta Abdurrahman'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya defans oyuncusu Ömür yükselerek kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

Dakika, 45 Maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği ile başlayan Ortaca'da Tuğay oyundan çıkarken, 33 Numaralı kanat oyuncusu Sercan oyuna girdi.

Dakika 65, Karpuzlu Belediyespor'da İsmail Beyazıt çıktı. Erhan Ankara oyuna girdi.

Dakika 75, Ortaca Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta Oktay'ın sert vuruşunu Karpuzlu kalecisi İbrahim güçlükle çıkardı.

Dakika 76, oyuna sonradan giren Karpuzlu Belediyespor oyuncusu Erhan, Ortaca Belediyespor'un orta saha oyuncusu Oktay'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 77, Ceza sahası dışından Sercan'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Dakika 79, Karpuzlu'da Selim çıktı, Osıta Kıngsley Obıekwe oyuna girdi

Dakika 80, Ortaca Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta Halil'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Dakika 81, Ortaca'da, Oktay çıktı. Ali girdi.

Dakika 83, Karpuzlu'nun kazandığı ceza sahası önündeki serbest vuruşta, Orhan'ın vuruşu barajdan döndü.

Dakika 85, Tribünlerle diyaloğa giren Karpuzlu Belediyespor oyuncusu Halim, maçın hakemi Abdullah Türkan'dan sarı kart gördü.

Dakika 86, Ortaca'da genç oyuncu Mert oyuna girerken, defans oyuncusu Ömür çıktı.

Dakika 90, Karpuzlu'da Savaş oyundan çıkarken, Mert oyuna girdi.

Dakika 90+1, Ortaca Belediyespor atağında, ceza sahasın içinde topu kontrol eden ve kaleye doğru dönen Suleiman Danladi, Karpuzlu Belediyespor defansının müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Abdullah Türkan, Ortaca lehine penaltı noktası gösterdi. Penaltı atışı için topun başına gelen Halil'in vuruşunu Karpuzlu kalecisi İbrahim çıkardı.

Stat: Ortaca Ahmet Ateş

Hakemler: Abdullah Türkan, Engin Eyigün, Mehmet Ali Pektaş, Yunus Emre Çakar

Ortaca Belediyespor: Kadir Kürşat Duydu, Ömür Ağgün (Mert), Tuğay Karatay (Sercan), Halil Akhan, Emre Ekti, Suleiman Danladi, Oktay Yiğit (Ali), Abdurrahman Çubukçu, Sever Behsat Görmüş, Erdoğan Oluk, Yunus Kireş

Karpuzlu Belediyespor: İbrahim Okutan, Ali Çetin, Barış Berk, Halim Dönmez, Muhammet Erginsoy, Orhan Çulha, İsmail Beyazıt (Erhan), Savaş Metin (Mert), Tolgahan Çetin, Selim Acar (Osıta), Osman Ersöz

Sarı Kartlar: Halim, Savaş, Erhan (Kapuzlu)
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