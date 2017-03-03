03.03.2017 13:50:15

Ortaca'dan pedal basacak, 8 Mart'ta İzmir'de olacaklar

Bisiklet ve doğa tutkunu 4 kadın, 'Atam Seninle Özgürüz' sloganıyla Ortaca'dan pedal basarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İzmir'de olmayı hedefliyor.

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Bisiklet ve doğa tutkunu 4 kadın, "Atam Seninle Özgürüz" sloganıyla Ortaca'dan pedal basarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İzmir'de olmayı hedefliyor.Etkinliğin hiç bir kurum ya da dernek adına yapılmadığını, tamamen bireysel, bisikletli kadınların kişisel organizasyonu olduğuna işaret eden Sevgi Kirak, "Dünya kadınlar gününde, emekçi kadınlara destek olmak ve bize özgürlüğümüzü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnetimizin göstergesi olarak Muğla'dan İzmir'e pedallıyoruz. Biz Türk kadınları "Atam Seninle Özgürüz" demek zorundayız. Savaşmadan, emek harcamadan elde edilen kadın haklarına sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bitiş noktası olarak 8 Mart günü saat 12.00'de Alsancak'taki Atatürk Müzesini belirledik. İzmirli dostlarla kucaklaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.4 kadın 4 günde bisiklet farkındalığı yaratmaya yönelik sunumlarla güzergahtaki belediyeleri ziyaret ederek gideceklerini söyleyen Sevgi Kirak, "Yasemin Duygulu, Zehra Erbil ve İrem Tıkıroğlu arkadaşlarımızla birlikte Kadının bireysel özgürlüğünün simgesi olarak anılan bisikletlerimizle yükümüzü sırtlanıp 4 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Ortaca'dan yola çıkıyoruz. 5 Mart Pazar günü saat 11.00'de Muğla Atatürk meydanında ikinci startla devam ederek Yatağan, Çine, Aydın ve Selçuk belediyelerini ziyaret edeceğiz ve belediyenin kadın çalışanlarına bisiklet hakkında paylaşımlarda bulunacağız. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yapacağız" diye konuştu.Sevgi Kirak, 4 Mart cumartesi günü saat 11.00'de Ortaca kültür parktan başlayacak olan yolculuğa tüm bisiklet severleri uğurlamaya beklediklerini de sözlerine ekledi.