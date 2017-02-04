04.02.2017 14:05:21

Ortaca'da Suriyeli ailelere yardım eli

Kızılay, Türkiye genelinde başlattığı Suriyeli sığınmacılara yardım projesi kapsamında Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yardım malzemelerini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kızılay, Türkiye genelinde başlattığı Suriyeli sığınmacılara yardım projesi kapsamında Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yardım malzemelerini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.Proje kapsamında, Ortaca'da Kızılay görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi 104 aileye yardım yapıldı. Kızılay Muğla Şubesi tarafından kamyonlarla getirilen gıda, battaniye ve giyim malzemelerinden oluşan koliler Ortaca Bahçelievler Mahallesi'nde ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu.Türkiye Kızılayı Göçmen Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi Semih Paslı, "Türkiye Kızılayı Göçmen Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yürütülen çalışmalara Kızılay Şubelerinin de destek verdiğini söyledi.Geçici sığınma altında yaşayan Suriyeli ailelere desteklenmesi projesi kapsamında Türkiye'de yaşayan 25 bin Suriyeli aileye ulaşılması hedeflendiğini, Projenin (IFRC), Kızılay-Kızılhaç Federasyonu tarafından fonlandırıldığını ifade eden Semih Paslı, "şu anda dağıttığımız insani yardım malzemesi olarak gıda, hijyen, bebek hijyen, mutfak, battaniye gibi malzemeler var. İhtiyaç tespit çalışması tamamlandıktan sonra imza karşılığında ailelere teslim ediyoruz. Türkiye genelinde Suriyeli ailelerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Adana, Bursa gibi illerde dağıtımlar devam ediyor. Muğla'da 500 Suriyeli aileye ulaşılması hedeflenmektedir" dedi.