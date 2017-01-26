SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ortaca Belediyesi hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor
26.01.2017 23:10:43

Ortaca Belediyesi hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

Ortaca Belediyesi 'Sosyal Market' projesi ile ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor.

Ortaca Belediyesi "Sosyal Market" projesi ile ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor.

Ortaca Belediyesi bünyesinde 2013 yılından beri faaliyet gösteren "Sosyal Market" hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor. Toplanan kıyafet, ayakkabı, mobilya gibi kullanılmayan eşyalar, sosyal markette sergileniyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, beğendikleri ürünleri seçerek alabiliyor.

İlçede yaşayan dezavantajlı vatandaşların, Suriyeli sığınmacıların giyim ve ev eşyası ihtiyacını karşılayan Sosyal Marketten çok sayıda kişi faydalanıyor.

Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan her yaş grubundan kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası Ortaca Belediyesi "Sosyal Market" görevlileri tarafından düzenleniyor, Marketten yaralanmak isteyenler ise kimlikleri ile gelerek, Perşembe günleri açılan marketten ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın perçinlendiği sosyal markete yardımlarını esirgemeyen vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Ortaca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bayram Töz, "Sosyal Market kurulduğundan bu yana yardımseverden aldığı yardımları ihtiyaç sahibine ulaştırmayı başardı. Bir sosyal sorumluluk projesi olan; Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına kurulan Sosyal Markete vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz" dedi.

"Sosyal Market" projesine destek olmak isteyen hayırseverler Atatürk Bulvarı Melis Sokakta Mavi Çarşı yanında ve Ünal Daka Çocuk Parkında bulunan sepetlere yardımlarını bırakabileceği gibi 0 532 456 81 59 ve 0 252 282 50 49 numaralı telefonlardan görevlilere ulaşarak yardımda bulunabilecek.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli muhalif gruplar ile ŞFC arasında, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde çatışmalar çıktı...
27.01.2017 00:36:12
Suriye'de insani yardım izni büyüyor
Suriye'de insani yardım izni büyüyor
BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, 'Suriye'ye insani erişim izni 2 aşamadan 10 aşamaya çıktı' dedi...
27.01.2017 00:32:52
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi...
27.01.2017 00:30:21
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 'Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım' dedi...
27.01.2017 00:28:19
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş, 'Rum tarafı sahiplilik peşinde koştukça Kıbrıs'ta çözüm olmaz' dedi...
27.01.2017 00:26:03
THY bazı seferleri iptal etti
THY bazı seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiği belirtildi...
27.01.2017 00:23:32
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
Üsküdar'da 4 katlı bir binada çıkan yangın bölgede paniğe sebep oldu.
26.01.2017 23:24:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Peki duvarın parasını kim ödeyecek?
Peki duvarın parasını kim ödeyecek?
'ABD Irak'ı İran'a telsim etti'
'ABD Irak'ı İran'a telsim etti'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin
ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları