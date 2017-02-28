28.02.2017 17:51:14

Orta ve Doğu Avrupa bankalarının yöneticileri 'iyimser'

Moody's'den yapılan açıklamada Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki (CEE) bankaların üst finans yöneticilerinin 2017 yılında bankaların faaliyet ortamına ilişkin iyimser olduğu kaydedildi

" Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki (CEE) bankaların üst finans yöneticilerinin (CFO) bankacılık faaliyetlerinin görünümü konusunda iyimser olduğunu açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada CEE bölgesindeki bankaların üst finans yöneticilerinin 2017 yılında bankaların faaliyet ortamına ilişkin iyimser olduğu kaydedildi.

Moody's'in yatırımcı hizmetleri anketine ilişkin açıklamada bölgedeki bankaların üst finans yöneticilerinin, regülasyon değişikliklerinin bankaların faaliyet ortamına ilişkin belirsizlikleri artırdığını düşündüğü belirtildi.

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde (CEE) Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya'da toplam 19 bankanın üst finans yöneticilerinin katıldığı ankete göre, yöneticilerin yüzde 45'i regülasyon değişikliklerinin bankacılık faaliyetlerine ilişkin belirsizlikleri artırdığına inanıyor.

Ankete katılan yöneticilerin yüzde 63'ünün gelecek dönemde net faiz marjının azalmaya devam etmesini beklediği, yüzde 42'sinin ise bankaların sermaye gelirinin azalmasını öngördüğü kaydedildi.

Öte yandan bankaların yöneticilerinin yüzde 89'unun gelecek dönemde bankaların varlık kalitesinde güçlenme beklediği, kredilerde ise bu yıl, geçen yıla kıyasla daha az sorunlu kredinin oluşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Moody's'in Kıdemli Analisti ve Başkan Yardımcısı Armen L. Dallakyan, "Avrupa'da sermaye yeterliliğine, kayıpların absorbe edilme kapasitesine ve finansal raporlamalara ilişkin planlanan yeni düzenlemeler bölgedeki bankaların sermaye yapıları ve ek maliyetler üzerinde dikkate değer etki oluşturacak." ifadelerini kullandı.