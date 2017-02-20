20.02.2017 09:35:31

Ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi AKUT buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi, Arama Kurtarma Derneği Fethiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinden tatil için ilçeye gelen Selahattin Aldaş ve Pemra Kahraman, Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

El fenerlerini kaybeden çift, havanın kararması nedeniyle ormanlık alandan çıkamayınca jandarmadan yardım istedi. AKUT ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yaklaşık bir saatlik aramanın ardından Aldaş ve Kahraman, Sarnıç mevkisinde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Aldaş, yürüyüşte el fenerini kaybettikleri için yol işaretleri dışına çıkarak kaybolduklarını söyledi. Aldaş, yardım istedikten sonra ateş yakarak yaklaşık 2 buçuk saat ekiplerin gelmesini beklediklerini ifade etti.

AKUT Operasyon sorumlusu Fatih Işık, ihbarın ardından 8 kişilik ekiple operasyona çıktıklarını söyledi.

Tatilcilerin telefonla kendilerini yönlendirdiğini anlatan Işık, "Işıkları yetersiz olduğu için hareket edememişler. Biz de bulundukları yerden ayrılmamalarını istedik. Işık desteğiyle bulundukları alana geldik ve güvenli noktaya ulaştırdık. Sağlık durumları iyi." dedi.