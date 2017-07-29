29.07.2017 15:01:22

Ormanda arandı, otelde bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan ve UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından dağda aranan İngiliz turist otelinde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, tatil için Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen İngiliz Christopher James (32), kız arkadaşı Joanne Mckew ile 48 SD 681 plakalı ATV motora binerek ormanlık alanda tura çıktı. Kız arkadaşıyla Mckew ile tartışan James, Kayaköy Mahallesi Sarnıç mevkisinde ATV'den inerek ormanlık alanda yürüyüşe başladı. James'in uzun süre geri dönmemesi üzerine kız arkadaşı Mckew 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



Olay yerine sevk edilen jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat ormanlık ve sarp arazide arama çalışması yaptı. Arama çalışmaları devam ederken James'in konakladığı otele geldiği bilgisi üzerine arama sonlandırıldı. Ormanlık alanda düşen James'in başını kayalıklara çarptığı ve baygınlık geçirdiği, kendine geldikten sonra yürüyerek 4 saatte oteline ulaştığı öğrenildi. UMKE tarafından otelde sağlık kontrolünden geçirilen James'in durumunun iyi olduğu belirtildi.



UMKE Fethiye görevlisi Hüseyin Pınar, James'in kız arkadaşıyla ATV motor ile ormanlık alanda gezintiye çıktığını, gezinti sırasında kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra girdiği ormanlık alanda düşerek bayıldığını söyledi. James'in kendine geldikten sonra yaklaşık 4 saat yürüyerek otele ulaştığını anlatan Pınar, sağlık kontrolünden geçirilen turistin ciddi bir yaralanması olmadığını kaydetti.