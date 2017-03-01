01.03.2017 18:12:01

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, parlamenter sistemin yanlış bir sistem olduğunu ifade ederek, 'Türkiye'nin kabuğunu kırıp muazzam hamleler gerçekleştirmesi lazım. Parlamenter sistem dediğimiz bu sistem son derece yanlış. Türkiye'nin önünü kesen yani ayağından zincirle prangalara vuran ilerlemesini önleyen bir sistem' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, parlamenter sistemin yanlış bir sistem olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin kabuğunu kırıp muazzam hamleler gerçekleştirmesi lazım. Parlamenter sistem dediğimiz bu sistem son derece yanlış. Türkiye'nin önünü kesen yani ayağından zincirle prangalara vuran ilerlemesini önleyen bir sistem" dedi.Bakan Eroğlu, çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu, İhsaniye ilçesinde gerçekleştirdiği temel atma törenin ardından Sinanpaşa ve Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan tesislerin temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimlerine katıldı. Gerçekleştirilen törenlere Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.Ballık köyündeki törende konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda vatandaşlardan "evet" demeleri konusunda destek istedi. Vatandaşlara neden "evet" demeleri gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, "Türkiye'nin kabuğunu kırıp muazzam hamleler gerçekleştirmesi lazım. Bu maksatla yönetim sistemi parlamenter sistem dediğimiz bu sistem son derece yanlış Türkiye'nin önünü kesen yani ayağından zincirle prangalara vuran ilerlemesini önleyen bir sistem. Bakın izah edeyim, 1923'ten bugüne kadar 65 hükümet kuruldu. 2017 yılına kadar hesap edin ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. Bizim dönemi çıkarsak ben 10 yıldır bakanım 10,5-11 ay. Bazen 4 aylık hükümet olmuş" dedi."Türkiye'nin ilerlemesi için istikrara gerekiyor"Bazı bakanların 4-10 ay arasında görev yaptığını vurgulayan Bakan Eroğlu açıklamasına şöyle devam etti:"Evvela 4 ayda bir Bakan gidecek hükümet programını okuyacak. Belirli bir süre bekliyor sonra güven oyu alıyor. Daha sonra Bakanlığa gidecek, birde arada bir ihtilaf falan varsa pazarlıkla falan 1-2 öyle geçiyor. Hadi güç bela hükümet kuruluyor, ondan sonra koalisyon hükümeti, hükümet programı, güven oylaması derken neticede 2 ay sonra Bakan gidip koltuğuna oturuyor. Ama koltuğuna oturmakla iş bitmiyor, işi bilmesi lazım. Bütün birimlerden brifing falan alayım derken bir bakıyor ki süre dolmuş. 4 aylık, 10 aylık Bakanlar var. Dolayısı ile böyle bir sistem büyük yatırımlar yapılabilir mi? Hızlı teren gelebilir miydi? Dünyanın en büyük barajları yapılabilir miydi? 18 bin kilometre bölünmüş yol yapılabilir miydi? Uzayda 'biz e varız' diye Göktürk uydusunu uzaya fırlatabilir miydik? Altay tanklarını, Atak helikopterlerini, muazzam harp gemilerini denize indirebilir miydik? İşte Türkiye'nin ilerlemesi için istikrara gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? İstikrar için 'evet.' Güçlü büyük Türkiye için 'evet' büyük hedeflerin gerçekleşmesi için 'evet' ve Ezan-ı Muhammed'in ilelebet bu topraklarda okunması için 'evet.' Şanlı bayrağımızın bu topraklarda ilelebet dalgalanması için ve küresel bir güç için 'evet' demeliyiz."Öte yandan, Bakan Eroğlu'nun Sinanpaşa ilçesi ve Ballık köyünde temelini attığı tesislerin; Elvanpaşa Göleti Sulaması, Yörükmezarı Regülatörü ve Sulaması ile 3 adet taşkın koruma tesisinin yanı sıra DKMP tarafından yapılacak 26 Ağustos Tabiat Parkı çevre düzenlemesi, Ahmetpaşa günübirlik kullanım alanı yapımı ve Serban-Kocatepe arası kilitli parke yol yapımı ve Ballık Göleti olduğu öğrenildi: