SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:
01.03.2017 18:12:01

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, parlamenter sistemin yanlış bir sistem olduğunu ifade ederek, 'Türkiye'nin kabuğunu kırıp muazzam hamleler gerçekleştirmesi lazım. Parlamenter sistem dediğimiz bu sistem son derece yanlış. Türkiye'nin önünü kesen yani ayağından zincirle prangalara vuran ilerlemesini önleyen bir sistem' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, parlamenter sistemin yanlış bir sistem olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin kabuğunu kırıp muazzam hamleler gerçekleştirmesi lazım. Parlamenter sistem dediğimiz bu sistem son derece yanlış. Türkiye'nin önünü kesen yani ayağından zincirle prangalara vuran ilerlemesini önleyen bir sistem" dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu, İhsaniye ilçesinde gerçekleştirdiği temel atma törenin ardından Sinanpaşa ve Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan tesislerin temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimlerine katıldı. Gerçekleştirilen törenlere Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.

Ballık köyündeki törende konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda vatandaşlardan "evet" demeleri konusunda destek istedi. Vatandaşlara neden "evet" demeleri gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, "Türkiye'nin kabuğunu kırıp muazzam hamleler gerçekleştirmesi lazım. Bu maksatla yönetim sistemi parlamenter sistem dediğimiz bu sistem son derece yanlış Türkiye'nin önünü kesen yani ayağından zincirle prangalara vuran ilerlemesini önleyen bir sistem. Bakın izah edeyim, 1923'ten bugüne kadar 65 hükümet kuruldu. 2017 yılına kadar hesap edin ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. Bizim dönemi çıkarsak ben 10 yıldır bakanım 10,5-11 ay. Bazen 4 aylık hükümet olmuş" dedi.

"Türkiye'nin ilerlemesi için istikrara gerekiyor"

Bazı bakanların 4-10 ay arasında görev yaptığını vurgulayan Bakan Eroğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Evvela 4 ayda bir Bakan gidecek hükümet programını okuyacak. Belirli bir süre bekliyor sonra güven oyu alıyor. Daha sonra Bakanlığa gidecek, birde arada bir ihtilaf falan varsa pazarlıkla falan 1-2 öyle geçiyor. Hadi güç bela hükümet kuruluyor, ondan sonra koalisyon hükümeti, hükümet programı, güven oylaması derken neticede 2 ay sonra Bakan gidip koltuğuna oturuyor. Ama koltuğuna oturmakla iş bitmiyor, işi bilmesi lazım. Bütün birimlerden brifing falan alayım derken bir bakıyor ki süre dolmuş. 4 aylık, 10 aylık Bakanlar var. Dolayısı ile böyle bir sistem büyük yatırımlar yapılabilir mi? Hızlı teren gelebilir miydi? Dünyanın en büyük barajları yapılabilir miydi? 18 bin kilometre bölünmüş yol yapılabilir miydi? Uzayda 'biz e varız' diye Göktürk uydusunu uzaya fırlatabilir miydik? Altay tanklarını, Atak helikopterlerini, muazzam harp gemilerini denize indirebilir miydik? İşte Türkiye'nin ilerlemesi için istikrara gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? İstikrar için 'evet.' Güçlü büyük Türkiye için 'evet' büyük hedeflerin gerçekleşmesi için 'evet' ve Ezan-ı Muhammed'in ilelebet bu topraklarda okunması için 'evet.' Şanlı bayrağımızın bu topraklarda ilelebet dalgalanması için ve küresel bir güç için 'evet' demeliyiz."

Öte yandan, Bakan Eroğlu'nun Sinanpaşa ilçesi ve Ballık köyünde temelini attığı tesislerin; Elvanpaşa Göleti Sulaması, Yörükmezarı Regülatörü ve Sulaması ile 3 adet taşkın koruma tesisinin yanı sıra DKMP tarafından yapılacak 26 Ağustos Tabiat Parkı çevre düzenlemesi, Ahmetpaşa günübirlik kullanım alanı yapımı ve Serban-Kocatepe arası kilitli parke yol yapımı ve Ballık Göleti olduğu öğrenildi:
    YORUM YAZ
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Kürtler referandumda “evet” mi diyecekler, yoksa “hayır” mı? 1
İstanbul’dan sis manzaraları
Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının bir önemi kalmadı
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
İşte halkı en silahlı ülkeler
MİT'in Bylock listesi savcılıkta
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için bulunduğu Pakistan'dan özel uçak 'TUR' ile Türkiye'ye hareket etti.
01.03.2017 18:08:53
Milletvekili reklam için kendini kaçırttı
Milletvekili reklam için kendini kaçırttı
Milletvekili Honçarenko'un kaçırıldığına dair haberlerin, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından organize edilen bir şov olduğu ortaya çıktı.
01.03.2017 17:44:55
Osmanlıspor lige döndü
Osmanlıspor lige döndü
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenen Osmanlıspor, lige döndü.
01.03.2017 17:39:42
İpsala Sınır Kapısında PKK'lı yakalandı
İpsala Sınır Kapısında PKK'lı yakalandı
Edirne’de İpsala Sınır Kapısı’ndan başkasına ait pasaportla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKKmensubu yakalandı.
01.03.2017 17:37:25
Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı
Antalya, Muğla ve Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.
01.03.2017 17:10:27
Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan
Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bayrakdar, 'Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi başkanlığı dahil, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı.' dedi.
01.03.2017 17:01:31
Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ilçelerden biri olan Edirne'nin Keşan ilçesi doğalgaza kavuştu.
01.03.2017 16:31:56
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi.
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi.
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları