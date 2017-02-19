19.02.2017 21:44:39

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'nin gelecek yıllarda kısa ve uzun vadede olmazsa olmaz 3 kızıl elmasının olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde Alpaslan'ın Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümünde, Türkiye'nin küresel güç olacağını belirtti.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'nin gelecek yıllarda kısa ve uzun vadede olmazsa olmaz 3 kızıl elmasının olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde Alpaslan'ın Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümünde, Türkiye'nin küresel güç olacağını belirtti.Bakan Eroğlu, Edirne'deki temaslarının son bölümünde AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasına gelerek, partilileriyle bir araya geldi.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, burada yaptığı konuşmasında, "Biliyorsunuz, alçak terör örgütlerini başımıza musallat ettiler. En kanlı, en alçak darbe girişimi 15 Temmuz'daki darbe girişimi olmuştur. Arkasından PKK, PYD, DEAŞ gibi alçak terör örgütlerini başımıza musallat edenler, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir. Bunlara karşı Türkiye'nin mutlaka güçlü olması lazım, daha güçlü, daha büyük bir Türkiye için 'evet' diyoruz" dedi."Türkiye'nin olmazsa olmaz 3 kızıl elması var"Türkiye'nin bu coğrafyada ayakta kalmasının yegâne yolunun güçlü olmaktan geçtiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Büyük hedefleri olmayan milletler, tarih sahnesinden silinir. Dolayısıyla bizim asırlar boyunca millet olarak ayakta kalabilmişsek, her zaman dikkat ederseniz esaret bizim milletimiz için söz konusu değil, daima hür yaşamışsak bunu büyük hedeflere, kızıl elmaya borçluyuz. Türkiye'nin üç tane kızıl elması var. Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Hedef 2023'. Allah izin verirse, 2023 yılında dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına Türkiye'yi taşıyacağız" diye konuştu."2071'de Türkiye küresel güç olacak"Bakan Eroğlu, Türkiye'de 18-22 yaş aralığında 8 milyondan fazla genç nüfusun olduğunu ve gençlere itimatlarının tam olduğunu belirterek, "Gençlerimiz, aslan gibi gençlerimiz, onları çok seviyoruz. Geleceğimizin teminatı gençler. Şimdi onlar Fatih'in İstanbul'u fetih ettiği yaşta. Allah nasip ederse onlar 2053 yılında İstanbul'un fethinin 600'üncü yılında, büyük bir destan yazacak şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacak. Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine çıkma hedefini onlar gerçekleştirecek. En son hedefimizde kısa vadede kızıl elmamız, Malazgirt Zaferi'nin bininci yılını Allah nasip ederse, yeni doğan çocuklarımız, doğacak çocuklarımız 2071'de kutlayacak. İnşallah Alparslan'ın bu büyük zaferinin bininci yılında Türkiye küresel bir güç olacak. Bakın bunu burada söylüyorum, tarihe kayıt geçsin diye, Türkiye'nin yıldızı parlak dolayısıyla böyle parlamenter sistemle sürünerek yürümek değil, yeni bir yönetim, hükümet sistemiyle, Cumhurbaşkanlık sistemi ile bu hedefleri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.