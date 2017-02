04.02.2017 19:11:10

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: 'Tıbbi aromatik bitkilerde 5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz'

Orman ve S İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yakın bir zamanda ihale edilen Kırık Barajı'nın temelini Mart ayında atacaklarını belirterek, son 13 yılda Türkiye'de 1,5 milyon hektar orman alanının arttığını ve 1,6 milyar metreküpte odun servetinin bulunduğunu kaydetti. Bakan Eroğlu, ayrıca tıbbi aromatik bitkilerde şuan 600 milyon dolar olan ihracatı yakın bir zamanda 5 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yukarı İsmailli Köyünde düzenlenen 'Orman Bakımı ve Üretimi' tatbikatına katıldı. Ankara'dan Kastamonu'ya havayolu ile gelen Bakan Eroğlu, Karadere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman Üretim Sahası'nda incelemede bulundu, köylüler ve orman çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. Kendisini karşılamaya gelen uzun bir kuyrukla tek tek selamlaşan Bakan Eroğlu, ayrıca gözleme pişiren kadınların yanına da giderek, kendi elleriyle gözleme pişirdi ve vatandaşlara ikram etti. Ardından orman kesiminde kullanılan malzemelerin yer aldığı standı gezen Bakan Eroğlu, görevlilerden ürünler hakkında bilgi aldı. Daha sonra orman içerisinde ağaç kesme teknikleri konusunda da bilgiler alan Bakan Eroğlu, görevlilerin ağaç kesme çalışmalarını gözlemledi. Budama tekniklerini de yerinde gören Bakan Eroğlu, iki orman köylüsü vatandaşların eski usulle ağaç kesmesini izledi. Traktör kullanarak oranlık alandan odun çeken Bakan Eroğlu, odunların araçlara yüklenmesine de yardım etti.Son olarak beraberindekilerle birlikte resim sergisini gezen Bakan Eroğlu, orman köylüsü ve orman işçileriyle bir büyük aile olduklarını ifade ederek, orman işçilerinin bir tehdit görülmesinin eski devirlerde kaldığını belirtti.Ormanların önemine dikkati çeken Bakan Eroğlu, "Kastamonu orman teşkilatının ormancılık açısından başkentidir. Esasen yüz ölçümünün yüzde 67'si ormandır. Alan olarak, odun serveti olarak en fazla orman Kastamonu'dadır. Bizde buraya çok büyük önem veriyoruz. Bazıları orman üretim sahasındaki çalışmaları ağaç kesimi olarak nitelendiriyor. Bunu söyleyenler işi bilmeyenlerdir. Ormanlara bakım ve seyretme olmasa ormanlar dağılır. Yaşlanmış ağaçlar belirli bir yaşa ulaştığında ölür. Ağaçlar ayakta ölür, yaşlanan ağaçları kesiyoruz, gençleştirme çalışmaları yürütüyoruz, seyretme çalışmaları olmaz ise ormanlar büyümez, gelişmez. Bu nedenle her zaman bu ağaçların bakımı oluyor yaşlı ağaçlar kesiliyor. Bu çalışmalarımız rutin bir çalışmadır. Türkiye Avrupa'da sunta üretiminde birinci sıradadır. Dolayısıyla kesilen ağaçları hem sanayimize kazandırılıyor, hem de yöre halkına gelir getiriyor. Bu zor bir işi tüm ormancılara ve tüm orman köylülerine teşekkür ediyorum" dedi."Orman köylüleri hasım değil, bizim için hısımdır"Orman köylülerinin hasım olmadığını aksine hısım olduğunu söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışanlarının önemli hizmetlere imza attığını belirterek, orman köylüleriyle birlikte organize şekilde çalışarak Orman köylülerine katma değer kazandırdıklarını kaydetti.Orman köylülerini hasım değil, hısım olarak gördüklerini ifade eden Bakan Eroğlu, şunları kaydetti: "Bizim işimiz dağda bayırda, hizmetimiz bu nedenle görünmüyor. Kıbrıs'a su götürüyoruz, denizin altında gittiği için kimse görmüyor. Türkiye'nin su hizmetini sorunsuz yürütüyoruz, şehir içlerinde de her tarafı ağaçlandırıyoruz. 21 Martta Cumhurbaşkanımız detaylarını açıklayacak, ben kısa bir bilgi vermekle yetineyim. 5 bin orman köyüne 5 bin gelir getirici orman kuracağız, böylelikle köylülerin hayat seviyesini yükselteceğiz. Bu hepimizin de boynunun borcu. Geliri vatandaşlara olacak, ormanları biz kuracağız. Bakımı ve kurumu tamamen orman bakanlığı öncülüğünde olacak. Masraflar bizden geliri ise size. 49 yıllık da sertifika vereceğiz o köylü o alanı 49 yıl kullanacak. Kastamonu'da çok güzel ormanlar var bal ormanları kuracağız, paraları yoksa kovan da vereceğiz, yüzde 20'si hibe kredi de vereceğiz, istiyoruz ki dünyaya tanıtılacak bir bal yetiştirelim"Kastamonu'da arsası olan fakat şehir dışında yaşayan vatandaşlara da bir müjde veren Bakan Eroğlu, istedikleri durumda arazilerine yüzde 65'i orman bakanlığından olmak üzere gelir getirici meyve ağaçları dikeceklerini belirtti. Bu şekilde insanların başka bir şehirde de yaşasa arazilerinden kazanç elde edebileceklerini belirten Eroğlu, orman köylülerine faizsiz 1 koç ve 30 koyun vereceklerini de sözlerine ekledi."Kırık Barajı'nın temeli Mart ayında atılacak"Türkiye'nin dört bir yanını barajlar ve göletlerle donattıklarını vurgulayan Bakan Eroğlu, Kastamonuluları susuz bırakmayacaklarını ve Kırık Barajı'nın temelini kısa süre sonra atacaklarını ifade etti.Kırık Barajı'nın otoyol nedeniyle biraz geciktiğine işaret eden Eroğlu, "Sorunlar çözüldü, Kırık Barajı'nın temeli atıyoruz. Ben şahsen 1000 gölet, 420 barajla dünyada en çok baraj yapan bakanım" dedi.Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Bakan Eroğlu'na Kırık Barajı'nın ihalesinin tamamlandığını ve yer tesliminin yapıldığını belirterek, "Sayın Bakanım, temel atmak için sizlerden gün vermenizi istiyoruz" diye konuştu.Bunun üzerine Bakan Eroğlu, Kırık Barajı'yla birlikte yapılması planlanan otoyol ve tünellerin temelinin Mart ayında Kastamonu'ya gelerek atacağını kaydetti.Bir gazetecinin "Devlet Su İşlerinin, Tarım Bakanlığına bağlanması durumunun olup olmadığını sorması üzerine Bakan Eroğlu, "Yanlış bir bilgi öyle bir şey yok. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Yanlış anlama var. Tarım Bakanlığının zaten işi çok fazla. Suyla değil de sütle ilgilenirlerse daha faydalı olur" şeklinde konuştu.Bakan Eroğlu, ayrıca Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) kuraklıkla ilgili açıklamasını da bilime dayandırılmadan yapımlık cahilce bir açıklama olduğunu belirterek, "NASA'nın geçen yıl 600-900 yıllık kuraklık olacak diye bir beyanat vermiş. Birkaç tane ağaç kesilmiş buradan kaç yıl kuraklık olabilir diye tahmin edilmiş. Bilimsel olmayan bir çalışma yapmış. Ben buna karşı çıkınca Veysel Eroğlu, NASA'ya karşı çıkıyor dediler. Ben uzay faaliyetlerine karşı çıkmıyorum. Ben NASA'nın yaptığı bu araştırmanını tahmininin çok kaba olduğunu söylüyorum. Ben, kuraklık falan yok diyorum" ifadelerini kullandı."Son 13 yılda orman alanlarımız 1,5 milyon hektar arttı"Dünyada her yıl giderek azalan orman alanlarının Türkiye'de son 13 yılda 1,5 milyon hektar arttığına dikkati çeken Bakan Eroğlu, "Orman teşkilatı, orman köylüsüne sadece doğrudan burada çalışanlara 1 milyar liradan fazla para aktarıyor. Ayrıca Orköy destekleriyle de orman köylüsüne katkı vermeye devam ediyoruz. Orman köylüsünün her yıl bizden talep ettiği vaisi yani peşin ödeme bedelini de yüzde 8 arttırıyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış sağlayacağız" şeklinde konuştu.Türkiye'nin yurtdışından 30 milyon metreküp odun ithal ettiğine değinen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: "Biz, daha önce bu ithal edilen odunun ancak 3'te 1'ini karşılayabiliyorduk. Allah'a şükür şuanda bu ithal edilen 30 milyon metreküp odunun yaklaşık 20 milyon metreküpünü Orman teşkilatı olarak bizler karşılıyoruz. Yeterli mi değil, geçtiğimiz günlerde ormancılarla bir toplantı düzenledik. Arkadaşlarımızdan söz aldık. Bunu 25 milyon metreküpe çıkartmak için sıkı bir çalışma yapacağız inşallah. Hem bakacağız, hem koruyacağız hem de orman köylüsüne destek vereceğiz. Bu sayede inşallah orman teşkilatımız 2019 yılında Dünya'da ilk 7'ye yükselecektir"Tomruk üretiminin dışında bazı küçük dal parçalarının olduğunu ve bunlarında fabrikalarda değerlendirildiğini söyleyen Eroğlu, şunları söyledi: "Bu parçalarda değerlendirilerek kıymık haline getiriliyor. Orman dışındaki bu parçalarda fabrikalarda işleniyor. Bu sayede ormandaki her şeyi değerlendirmiş oluyoruz. Kesmeden bakım olmuyor. Keserek, miadını doldurmuş veya sık ağaçları kesmek suretiyle hem diğer ağaçların büyümesine imkan veriyoruz hem de odun servetimiz artıyor. Orman dışındaki alanları ağaçlandırıyoruz. Yol kenarları, hastaneler, ana yollar, okullar, karayolları, köy yolları gibi yerlerin etraflarını ağaçlandırıyoruz. Mezarlıklar, camilerin avluları, hastanelerin avluları, okul bahçeleri gibi yerlerle protokol imzaladık. Daha önceden şehir içinde değildik, artık şehir içine de girdik. Bu alanları gelir getirice ağaçlarla donatıyoruz. Bunları köylülere veriyoruz. Üç yıl bakım masrafları bize ait. Geliri tamamen köylüye ait olmak üzere bunları içerisinde ceviz eylem planı var, badem eylem planı gibi projeler var""Tıbbi Aromatik bitkilerde 5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz"Tıbbi Aromatik Bitkilerde şuan 600 milyon dolar olan ihracatı 5 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti: "Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili büyük bir seferberlik başlattık. Bu seferberlik çok önemli, artık vatandaşlarımız kimyasal ilaç almak yerine bitkilerle şifa bulmak yönünde bir temayül var ki, tıbbı bitkilerin sağlık açısından çok faydalı olduğu anlaşıldı. Özellikle Almanya'da hem tıbbi bitkilerle ilgili eczaneler var, hem de normal eczaneler var. Biz, bu konuda çok geri kalmıştık. Ancak orman teşkilatı buna da el attı. Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezini kurduk. Şuanda 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Defneden ada çayına kadar, kekikten diğer ürünlere varıncaya kadar geniş bir yelpazemiz var. Bunun için odun dışı dediğimiz ürünler içinde daire başkanlığı kurduk. İnşallah hedefimizde 5 milyar dolarlık ihracat yapma hedefimiz var. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bal ormanları kuruyoruz. Kastamonu'ya da bir müjde vereyim. Kastamonu'da sertifikalı bal ormanı, kestane bal ormanı, çiçek bal ormanı gibi bal ormanları kuracağız. Destekler bakanlık olarak bizden, ilgili kurumlarımız vatandaşlarımıza sertifika vereceğiz. Bu şekilde bal ormanları oluşturacağız. Organik ve şifa dolu Kastamonu'nun ormanlarının balını bütün dünyaya pazarlayacağız. Dünyada orman varlığı artık azalıyor. Ama merak etmeyin bizim ülkemizde orman varlığı giderek artıyor. Bizim odun servetimiz hem de orman bakımından alanımız artıyor. Son 13 yılda orman alanları 1,5 milyon hektar yani 15 milyon dekar alan arttı. Ayrıca odun servetimizde 1,2 milyar metreküpten 1,6 milyar metreküpe yükseldi. Bu bakımdan Türkiye, hem orman varlığı bakımından hem erozyonla mücadele bakımından dünyada lider bir ülkedir. Ayrıca Antalya'da da bir eğitim merkezi kurduk. Bu eğitim merkezinden dünyadaki ormancıları eğitiyoruz"Konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, Orman Emvali Deposu'nu da ziyaret ederek, çalışanlar hakkında bilgi aldı. Bakan Eroğlu, daha sonra Kastamonu Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gitti.