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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
06.05.2017 19:53:02

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

'Türkiye, Allah'ın izni ve lütfuyla 21. asra mührünü vuracaktır'- 'Yeni müjdelerimizle Bayburt'a verdiğimiz müjdelerin yatırım tutarı 454 milyon liraya ulaştı'- 'Bayburt'ta hayata geçirelen projeler sayesinde 53 bin 610 dekar arazi sulamaya açıldı, 5 milyon 300 bin fidan toprakla buluştu'- 'Allah, milletimizi alçak FETÖ, PKK, PYD ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerinden muhafaza eylesin. O

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye, Allah'ın izni ve lütfuyla 21. asra mührünü vuracaktır." dedi.

Eroğlu, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kırklartepe Barajı dahil olmak üzere 113 milyon liralık 14 tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kasasının başında sağlam bir Bayburtlunun bulunduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda milletten toplanan vergilerin hortumcularca soyulduğunu belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sizin alın terinizle devlete ödediğiniz vergilerin yüzde 86'sı tamamen faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. Dolayısıyla bu hortumları kesen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Maliye Bakanımız Naci Bey var, Allah razı olsun. İnşallah Türkiye çok daha güzel olacak. 2016 yılında bu alçak FETÖ terör örgütü, PKK, DEAŞ, Suriye'deki hadiseler ve PYD gibi bütün bu olumsuzluklara rağmen... Bunlar başka bir ülkede olsa ülke tamamen iflas ederdi, bu çok önemli ama şu anda Türkiye dimdik ayakta. Türkiye, Allah'ın izni ve lütfuyla 21. asra mührünü vuracaktır."

Eroğlu, dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete üç hedef gösterdiğini aktararak şunları söyledi:

"Çünkü şunu tespit etti, büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden siliniyor. Biz büyük bir milletiz, şanlı bir tarihimiz var, dedi ki 'Ben milletime üç büyük hedef gösteriyorum.' Birinci büyük hedef Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı 2023. Allah'ın izniyle o tarihte Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselecek. Hatta Cumhurbaşkanımız 'Hedef 2023 Türkiye hazır, Bayburt çoktan hazır.' diyor."

Bakan Eroğlu, Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 ve 2071 hedeflerine ilişkin görüşlerini de katılımcılarla paylaştı.

Halk oylamasında Bayburt'un Türkiye birincisi mi ikincisi mi olacağına ilişkin sonucu ilgiyle beklediğine işaret eden Eroğlu, "Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacak 16 Nisan tarihine mührünüzü vurdunuz, Türkiye'de yüzde 82 ile birinci oldunuz. Bayburt'un yiğit insanları bu işte. O bakımdan sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

- 7 milyon liralık 6 yeni müjde

Eroğlu, Bayburt'a 7 milyon liralık 6 yeni müjdeyle geldiğini ifade ederek "Bayburt'a en son 6 Kasım 2016'da geldim. O zaman da sizlere 447 milyon liralık 62 müjde verdik. Yeni müjdelerimizle Bayburt'a verdiğimiz müjdelerin yatırım tutarı 454 milyon liraya ulaştı." diye konuştu.

Yatırımlardaki gelişmelere ilişkin de bilgi veren Eroğlu, kentteki ağaçlandırma, sulama ve ORKÖY, dere ıslahı konularında yürüttükleri projelere de dikkati çekti.

Eroğlu, kentte hayata geçirilen projeler sayesinde 53 bin 610 dekar arazinin sulamaya açıldığını, 5 milyon 300 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anımsatarak 5 baraj inşaatının devam ettiğini söyledi.

Yörenin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğuna işaret eden Eroğlu, Bayburtluları birlikte bal ormanı kurmaya davet etti.

Eroğlu, konuşmasını, "Allah, milletimizi alçak FETÖ, PKK, PYD ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerinden muhafaza eylesin. Onlara silah desteği veren, değişik yardımlarda bulunan bütün devletlerini de kahru perişan eylesin." diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer ilgililer, butona basarak tesislerin temelini attı.

Tören dolayısıyla vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldı.

Bakan Eroğlu ve Bakan Ağbal, daha sonra Bayburt Öğretmenevi'nde basına kapalı gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.


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