28.02.2017 13:10:54

Orman köylülerine hibe verilecek

Adıyaman'ın Sincik ilçe Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Sincik ilçesi genelindeki tüm köylerde ikamet edenlerin, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında harcamalarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

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Adıyaman'ın Sincik ilçe Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Sincik ilçesi genelindeki tüm köylerde ikamet edenlerin, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında harcamalarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacağını söyledi.Orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla açıklamada bulunan Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, yönetmeliğe göre, gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesi doğrultusunda, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli ve ya odun dışı orman ürünü veren ağaç türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarının yanı sıra özel orman fidanlıkları için hibe verileceğini söyledi.Altıntel, "İlçemiz genelindeki tüm köylerimizde ve İnlice Beldesinde ikamet eden vatandaşlarımız, onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ceviz, badem, zeytin ve defne gibi ağaç türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacaktır" şeklinde konuştu.