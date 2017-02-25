25.02.2017 12:35:14

Orman bölge müdürlüğü şubat ayı değerlendirme toplantısı yapıldı

Orman Bölge Müdürlüğü 2016 yılı faaliyet ve gerçekleşmelerinin değerlendirildiği ve 2017 yılının programlarının irdelendiği 'Şubat Ayı Değerlendirme Toplantısı' Yenice İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlendi.

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Orman Bölge Müdürlüğü 2016 yılı faaliyet ve gerçekleşmelerinin değerlendirildiği ve 2017 yılının programlarının irdelendiği "Şubat Ayı Değerlendirme Toplantısı" Yenice İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlendi.Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel başkanlığında düzenlenen toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Engin Keleş ve Gültekin Aksan, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri katıldı.Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı konuşmada "2017 yılının tüm Ülkemiz ve Orman Teşkilatımız için hayırlı ve başarılı bir yıl olmasını diledi. 2016 yılındaki çalışmaları nedeniyle başta Bölge Müdür Yardımcıları olmak üzere tüm Şube ve İşletme Müdürlerine teşekkür eden Beşel, 2017 yılında da başta BAKGEP olmak üzere program hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda tüm İşletme Müdürlerinin sorumluluk içinde bulunduğunu, İşletme Şeflerine uygulamalar noktasında yön verilerek verimli bir çalışma temposu ve ekip ruhu ile 2017 yılı hedeflerine de ulaşılacağını 2016 yılında 2.700 hektar gençleştirme çalışması yapıldığını 2017 yılında ise bu sahaların bakımının yapılacağını, ormancılıkta geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.Toplantıda 2016 yılında yapılan çalışmalar ve program gerçekleşmeleri hakkında detaylı bilgiler alındı.Şube Müdürleri; Müdürlüklerinin yaptıkları faaliyetler ile ilgili birer sunum gerçekleştirirken, birimlerinin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Her Şube Müdürlüğünün sunumunun ardından veriler analiz edildi, değerlendirmeler yapıldı ve öneriler ortaya konuldu.Damga gerçekleşmeleri, gençleştirme programları, üretim durumları, depo stok durumları, emval miktarları, gelir gider durumları, yıl sonu kar durumu, silvikültür faaliyetleri, kestane ve ıhlamur bahçesi kurma çalışmaları, bal ormanları, fidan dikim çalışmaları, okul bahçesi, cami ve ibadethane ağaçlandırmaları, orköy çalışmaları, odun dışı ürün envanter ve satış işlemleri, kadastro dosyaları, 2-B çalışmaları konularını kapsayan sunumlar sonunda; eksiklikler hakkında bilgiler verildi ve yapılan faaliyetler tek tek gözden geçirilerek irdelendi.