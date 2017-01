28.01.2017 11:16:49

Orman Bölge Müdürlüğü'nün eğitim tatbikatları sona erdi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde iş güvenliği, üretim, standardizasyon, mesaha ve dikili satış konularında arazide yapılan hizmet İçi eğitim tatbikatları sona erdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde iş güvenliği, üretim, standardizasyon, mesaha ve dikili satış konularında arazide yapılan hizmet İçi eğitim tatbikatları sona erdi.Karabük ve Safranbolu Orman İşletmelerini kapsayan arazi tatbikatı Karabük İşletme Müdürlüğü Dikmen Orman İşletme Şefliğinde yapılan eğitim tatbikatının ardından, Devrek ve Dirgine İşletme Müdürlüklerini kapsayan tatbikat Devrek İşletme Müdürlüğü Buldandere Orman İşletme Şefliğinde düzenlendi. Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş ve İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan koordinatörlüğünde gerçekleşen eğitimlere Bölge Müdür Yardımcılarımız Gültekin Aksan, Cevdet Çiçek ile İşletme Müdürleri yanında Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, orman muhafaza memurları ve ayrıca Orman Kooperatif Başkanları ve çalışanlarının da katılımı ile gerçekleştirilerek sona erdi.Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel eğitim tatbikatlarının ardından yaptığı açıklamada "Her şeyden önce can güvenliği gelmektedir. En önemli konunun iş ve işçi kesim güvenliği olduğunu belirtti. Arazi şartlarında her türlü tehlikeye açık bir ortamda çalışıyoruz. Orman işinde çalışan ekiplerimiz iş güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra işe başlasınlar. Koruyucu kask, gözlük, eldiven, dizlik takmanız bir gün hayatınızı kurtarır. Çalışmalarımızda can güvenliğini her zaman ön planda tutmalı olası kazalara karşı her zaman tedbirli olmalıyız. Bölge Müdürlüğü olarak üretimde piyasa talepleri doğrultusunda kaliteli ve standartlara uygun emval üretmeye gayret ediyoruz. Bunun için sık sık eğitim tatbikatları ile personelimiz ve üretim işçilerimizi bilgilendiriyoruz. 80 - 100 yılda yetişen bir ağacın 1 santimetresini bile en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Tomruk, tel direk, maden direk, lif-yonga, kâğıtlık gibi sınıflara ayırarak piyasaya arz edeceğiz. Ürettiğimiz emvali en yüksek fiyata satabilmeli ekonomik kaybı en aza indirmeye çalışmalıyız" dedi.Böylece Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde başlayan tatbikatlar Devrek İşletme Müdürlüğünde yapılan bu tatbikatla sona ermiş oldu.