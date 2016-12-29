29.12.2016 10:39:20

Orman Bölge Müdürlüğü'nde, 2016 Yılı kadastro faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü güncel kadastro çalışmaları ve 2016 yılı yılı içerisinde yapılan orman kadastrosu ve 2/B çalışmaları faaliyetlerini görüşmek üzere sosyal tesislerinde toplantı düzenlendi.

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Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü güncel kadastro çalışmaları ve 2016 yılı yılı içerisinde yapılan orman kadastrosu ve 2/B çalışmaları faaliyetlerini görüşmek üzere sosyal tesislerinde toplantı düzenlendi.Toplantı Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü Ayhan Şenel ile Bölge Müdürlüğünde görev yapan ve diğer Bölge Müdürlüklerinden görevlendirilen Orman Kadastro Baş Mühendislikleri ile Harita Mühendisleri ve teknikerlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı açılış konuşmasında, Bakan Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla 2016 yılı sonu itibariyle tüm Türkiye' de ve Bölgede orman kadastrosunun bitirildiğini, Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında 139 birimde orman kadastrosu ve 80 adet birimde 2/B çalışması yapıldığını ifade etti.Kadastro çalışmalarının ne denli zor olduğunun bilindiğini ifade ederek buna rağmen çok başarılı çalışmalar çıkarıldığını ifade eden Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Bölge Müdürlüğü olarak "Önce İnsan" felsefesiyle özellikle diğer bölgelerden gelen kadastro başmühendisliklerinin çalışma ve yaşam şartlarını iyileştirmek için azami gayret gösterildiğini 2017 yılında da aynı şekilde devam edileceğini bu vesile ile yaptıkları çalışmalar için katılımcılara teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Ayhan Şenel tarafından yapılan sunu eşliğinde Kadastro Başmühendisliklerinin çalışmaları değerlendirildi. Yıl sonu performans ve iş sarfiyat cetvellerinin hazırlanması komisyonlara talimatlanmasının ardından toplantı sona erdi.